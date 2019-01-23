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30 пенсионеров Бурятии заключили договор пожизненной ренты

30 пенсионеров Бурятии заключили договор пожизненной ренты
Общество,  Фото:pixabay.com
Программа реализуется с 2011 года

30 жителей Бурятии заключили договор пожизненного содержания с иждивением. 

Принятая более восьми лет назад программа помогает не только защитить имущественные, жилищные и личные права пожилых граждан, но и оказать дополнительную социальную помощь и материальную поддержку. Это направление работает на основе договора пожизненного содержания с иждивением.

При заключении договора учитывается индивидуальное желание гражданина, и предлагаются наиболее удобные ему варианты: либо гражданин проживает в благоустроенной комнате повышенной комфортности Улан-Удэнского комплексного центра социального обслуживания «Доверие» и находится на полном бесплатном социальном, медицинском, культурно-досуговом обслуживании; или проживает в своей благоустроенной квартире, но передаёт её по договору в республиканскую собственность и получает ежемесячную пожизненную ренту, размер которой варьируется в зависимости от количества комнат в квартире. 

С момента действия этой программы заключено 30 договоров пожизненного содержания с иждивением (ренты). Пять человек в соответствии с договором ренты проживают в «Доверии» на полном бесплатном социальном, медицинском, культурно-досуговом обслуживании, 16 квартир переданы детям-сиротам, девяти жителям республики выплачивается ежемесячная пожизненная рента.

- Размер пожизненной ренты составляет не менее 2 величин прожиточного минимума на душу населения в Бурятии: от 20 до 22 тысяч рублей ежемесячно. При этом гражданин в полном объёме получает все причитающиеся ему выплаты, пособия и пенсию, - сообщает пресс-служба мисоцзащиты Бурятии.

При изменении величины прожиточного минимума на душу населения производится перерасчёт размера ежемесячной пожизненной ренты. В конце 2018 года средний размер ренты составил 21,9 тысяч рублей на одного человека.

Реализация программы продолжается.
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