30 пенсионеров Бурятии заключили договор пожизненной ренты

Программа реализуется с 2011 года



30 жителей Бурятии заключили договор пожизненного содержания с иждивением.



Принятая более восьми лет назад программа помогает не только защитить имущественные, жилищные и личные права пожилых граждан, но и оказать дополнительную социальную помощь и материальную поддержку. Это направление работает на основе договора пожизненного содержания с иждивением.



При заключении договора учитывается индивидуальное желание гражданина, и предлагаются наиболее удобные ему варианты: либо гражданин проживает в благоустроенной комнате повышенной комфортности Улан-Удэнского комплексного центра социального обслуживания «Доверие» и находится на полном бесплатном социальном, медицинском, культурно-досуговом обслуживании; или проживает в своей благоустроенной квартире, но передаёт её по договору в республиканскую собственность и получает ежемесячную пожизненную ренту, размер которой варьируется в зависимости от количества комнат в квартире.



С момента действия этой программы заключено 30 договоров пожизненного содержания с иждивением (ренты). Пять человек в соответствии с договором ренты проживают в «Доверии» на полном бесплатном социальном, медицинском, культурно-досуговом обслуживании, 16 квартир переданы детям-сиротам, девяти жителям республики выплачивается ежемесячная пожизненная рента.



- Размер пожизненной ренты составляет не менее 2 величин прожиточного минимума на душу населения в Бурятии: от 20 до 22 тысяч рублей ежемесячно. При этом гражданин в полном объёме получает все причитающиеся ему выплаты, пособия и пенсию, - сообщает пресс-служба мисоцзащиты Бурятии.



При изменении величины прожиточного минимума на душу населения производится перерасчёт размера ежемесячной пожизненной ренты. В конце 2018 года средний размер ренты составил 21,9 тысяч рублей на одного человека.



Реализация программы продолжается.

