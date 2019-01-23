В Улан-Удэ 7% вакансий предназначены для студентов

Доля резюме соискателей в профобласти «Начало карьеры, студенты» в 2018 году составила 20%

25 января российские студенты отметят «профессиональный» праздник – День студента. Каковы шансы найти подходящие варианты занятости у молодого поколения жителей Улан-Удэ сегодня, и какие предложения есть на рынке труда в профобласти «Начало карьеры, студенты», исследовали аналитики HeadHunter.В 2018 году в Улан-Удэ среди всех опубликованных вакансий на hh.ru, 7% предназначалось для студентов и начинающих специалистов. За последние несколько месяцев компании чаще всего рассматривали их на позиции в сфере продаж, индустрии гостеприимства: туризма, гостиниц, ресторанов. В пятёрку лидеров по спросу у работодателей также вошли административный персонал, специалисты в области консультирования, информационных технологий, интернета и мультимедиа.Доля резюме соискателей в профобласти «Начало карьеры, студенты» в 2018 году составила 20%. В плане трудоустройства наиболее популярны среди студентов сферы - продажа, административный персонал и информационные технологии. При этом, начинающие специалисты чаще указывают в резюме следующие ключевые навыки: владение ПК, работу в команде, грамотную речь, английский язык и знание компьютерных программ: MS PowerPoint, MS Excel, MS Word, Adobe Photoshop.Конкуренция на рынке труда среди студентов и начинающих специалистов высока во всех регионах России. В среднем в течение года приходилось около 13 резюме на предложение. В Улан-Удэ конкурс составил 11,8 резюме на предложение.- Известно, что покровительницей всех российских студентов является Святая Татиана, поэтому 25 января ещё называют Татьяниным днём. Интересный факт – за последние три месяца в России из всех «женских» резюме, размещённых на hh.ru, 4,3% - принадлежит Татьянам, - сообщает пресс-служба сайта.