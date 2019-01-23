Иркутянка отметила 100-летний юбилей





В Иркутске труженица тыла Комина Галина Константиновна отметила 100-летний юбилей. Поздравить долгожительницу пришёл мэр города Дмитрий Бердников. О визите к ней он сообщил на своей странице в Instagram.- Она была свидетелем нескольких эпох в жизни нашей страны, и трудовую деятельность начала в 19 лет. Благодарю за многолетний добросовестный труд, профессионализм и мудрость! Желаю крепкого здоровья, заботы близких и родных людей! - написал градоначальник.