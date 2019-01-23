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Иркутянка отметила 100-летний юбилей

Иркутянка отметила 100-летний юбилей
Общество, 
Труженицу тыла Галину Комину поздравил мэр Иркутска Дмитрий Бердников

В Иркутске труженица тыла Комина Галина Константиновна отметила 100-летний юбилей. Поздравить долгожительницу пришёл мэр города Дмитрий Бердников. О визите к ней он сообщил на своей странице в Instagram.

- Она была свидетелем нескольких эпох в жизни нашей страны, и трудовую деятельность начала в 19 лет. Благодарю за многолетний добросовестный труд, профессионализм и мудрость! Желаю крепкого здоровья, заботы близких и родных людей! - написал градоначальник. 

юбилей
 
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