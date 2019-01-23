В одном из районов Бурятии прошла Рождественская спартакиада

Участники соревнований боролись в таких дисциплинах, как настольный теннис, дартс, волейбол и т.д.









- Я очень рад, что с каждым годом количество участников увеличивается, и тот спортивный дух, который спортсмены проявляют на состязаниях, надеюсь все пронесут в течение всего года. Желаю всем доброго здоровья и успехов в соревнованиях, — сказал глава района.



Также с приветствием к собравшимся обратились председатель районного Совета депутатов Семён Онтобоев, депутат Народного Хурала Бурятии Дмитрий Швецов, пожелав всем участникам яркой, спортивной борьбы и хорошего настроения.



Участники соревнований боролись в таких дисциплинах, как настольный теннис, дартс, волейбол, стрельба из ПВ, канат.



В итоге в общекомандном зачете места распределились следующим образом: 1 место – администрация МО «Кабанский район»; 2 место – команда депутатов поселений; 3 место – команда районного Совета депутатов, 4 место — у сборной команды глав городских и сельских поселений.



В каждой дисциплине также был определён победитель, сообщает пресс-служба администрации района.

19 января в посёлке Селенгинск прошла традиционная XII Рождественская спартакиада, собравшая представителей исполнительной и законодательной власти Кабанского района.С приветственной речью к участникам соревнований обратился глава Кабанского района Алексей Сокольников.