В Улан-Удэ пройдёт киновечер

Организаторы приглашают на мероприятие всех желающих



26 января в музее истории Улан-Удэ состоится киновечер. Здесь покажут ленту режиссёра Андрея Тарковского «Иваново детство».



- Детство 12-летнего Ивана закончилось в тот день, когда у него на глазах фашисты расстреляли мать и сестрёнку. Отец мальчика погиб на фронте. Оставшись сиротой, Иван уходит в воинскую часть и становится неуловимым разведчиком. Он с риском для жизни добывает для командования бесценные сведения о противнике. Но война есть война, - рассказывают о сюжете фильма организаторы показа в соцсети.



Вход свободный.





