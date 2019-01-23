Организаторы приглашают на мероприятие всех желающих
26 января в музее истории Улан-Удэ состоится киновечер. Здесь покажут ленту режиссёра Андрея Тарковского «Иваново детство».
- Детство 12-летнего Ивана закончилось в тот день, когда у него на глазах фашисты расстреляли мать и сестрёнку. Отец мальчика погиб на фронте. Оставшись сиротой, Иван уходит в воинскую часть и становится неуловимым разведчиком. Он с риском для жизни добывает для командования бесценные сведения о противнике. Но война есть война, - рассказывают о сюжете фильма организаторы показа в соцсети.
Вход свободный.
В Улан-Удэ пройдёт киновечер
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