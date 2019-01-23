Для ребят провели экскурсию по музею ведомства
В преддверии празднования 75-летия полного снятия блокады Ленинграда для подшефного кадетского класса средней школы № 18 Улан-Удэ сотрудники управления Росгвардии по Бурятии провели Урок мужества и экскурсию в музее ведомства.
Школьникам рассказали о начале Ленинградской битвы, о том, сколько она длилась, и что пришлось пережить его жителям в период блокады.
- Сибиряки внесли огромный вклад в победу нашего народа над фашистскими захватчиками. Уже в конце 1941 года по всей стране разнеслась громкая слава о воинах-сибиряках,- отметил помощник начальника отделения по работе с личным составом капитан Руслан Мунасипов.
Прикоснуться к историческим ценностям музея, узнать историю становления и развития всех подразделений республиканского управления Росгвардии помогла инспектор отдела кадров майор полиции Оксана Амбул. Дети узнали о подвигах сотрудников сил специального назначения и вневедомственной охраны в разные периоды времени. Маленькие гости с восторгом рассматривали исторические экспозиции выставки: обмундирование и форму сотрудников, медали, а также фотографии многих поколений сотрудников правопорядка.
- Сегодня для наших школьников организовали большое мероприятие - прекрасный повод рассказать подрастающему поколению о таком важном историческом событии, об одной из самых трагических страниц советской истории, о героях и о подвигах. Такие встречи, несомненно, очень нужны для патриотического воспитания, формирования у детей и подростков чувства гордости за свою Отчизну,- поделился впечатлениями заместитель директора школы по воспитательной работе Баир Гомбоев.
Кадетам Росгвардии Бурятии рассказали о блокаде Ленинграда
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Доля резюме соискателей в профобласти «Начало карьеры, студенты» в 2018 году составила 20%
Труженицу тыла Галину Комину поздравил мэр Иркутска Дмитрий Бердников
Участники соревнований боролись в таких дисциплинах, как настольный теннис, дартс, волейбол и т.д.
Организаторы приглашают на мероприятие всех желающих
За 20 дней нового года на территории города зафиксировано 50 пожаров, в которых погиб один человек, 9 получили травмы
Для ребят провели экскурсию по музею ведомства
В различных спортивных мероприятиях примут участие более шести тысяч человек из 21 муниципалитета области
Это связано с эпидемией гриппа и ОРВИ
Ими оказались граждане Монголии и Кыргызской Республики
Мэрия Улан-Удэ окажет поддержку для реализации проекта
Современные аппараты приобретены для офтальмологического и отоларингологического кабинетов
Трасса дополнена оборудованием, необходимым для занятий с детьми с ограниченными возможностями
Возбуждено уголовное дело
Три вида из обнаруженных рассматриваются как новые для науки
В дело вмешалась прокуратура