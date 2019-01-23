Кадетам Росгвардии Бурятии рассказали о блокаде Ленинграда

Для ребят провели экскурсию по музею ведомства



В преддверии празднования 75-летия полного снятия блокады Ленинграда для подшефного кадетского класса средней школы № 18 Улан-Удэ сотрудники управления Росгвардии по Бурятии провели Урок мужества и экскурсию в музее ведомства.



Школьникам рассказали о начале Ленинградской битвы, о том, сколько она длилась, и что пришлось пережить его жителям в период блокады.



- Сибиряки внесли огромный вклад в победу нашего народа над фашистскими захватчиками. Уже в конце 1941 года по всей стране разнеслась громкая слава о воинах-сибиряках,- отметил помощник начальника отделения по работе с личным составом капитан Руслан Мунасипов.



Прикоснуться к историческим ценностям музея, узнать историю становления и развития всех подразделений республиканского управления Росгвардии помогла инспектор отдела кадров майор полиции Оксана Амбул. Дети узнали о подвигах сотрудников сил специального назначения и вневедомственной охраны в разные периоды времени. Маленькие гости с восторгом рассматривали исторические экспозиции выставки: обмундирование и форму сотрудников, медали, а также фотографии многих поколений сотрудников правопорядка.



- Сегодня для наших школьников организовали большое мероприятие - прекрасный повод рассказать подрастающему поколению о таком важном историческом событии, об одной из самых трагических страниц советской истории, о героях и о подвигах. Такие встречи, несомненно, очень нужны для патриотического воспитания, формирования у детей и подростков чувства гордости за свою Отчизну,- поделился впечатлениями заместитель директора школы по воспитательной работе Баир Гомбоев.

