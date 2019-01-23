В Иркутске пройдет декада пожарной безопасности жилья

За 20 дней нового года на территории города зафиксировано 50 пожаров, в которых погиб один человек, 9 получили травмы







В ходе декады состоятся совместные рейды специалистов администрации города, представителей АО «Иркутскоблгаз» и сотрудников пожарной охраны по контролю за соблюдением правил пожарной безопасности. Особое внимание будет уделено газифицированным домам и домам частного сектора, где используются газовые баллоны.



– Несмотря на все принимаемые профилактические меры, за 20 дней текущего года на территории города зафиксировано 50 пожаров, в которых погиб один человек, 9 получили травмы. Самые крупные из них: пожар в общежитии на улице Ленской, в котором пострадало 7 человек, а также пожар в многоквартирном доме по улице Розы Люксембург, где один человек погиб и один пострадал, – отметил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Иркутску Артем Отришко. – Основными причинами пожаров является неисправное состояние электропроводки и несоблюдение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления.



С начала года во время совместных рейдов проинструктировано более 5000 человек, распространено более 10 тысяч листовок. Рейды проходят на территориях садоводств, гаражных кооперативов, в частном секторе. Управляющие компании очищают подвалы и чердаки жилых домов от горючего мусора. Информация о правилах пожарной безопасности размещена на информационных стендах в многоквартирных жилых домах. Кроме того, в праздничные дни состоялись совместные рейды по местам реализации пиротехнических изделий, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.

В Иркутске с 28 января по 6 февраля пройдёт декада пожарной безопасности жилья. Такое решение было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Иркутска.