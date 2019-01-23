Иркутская область готовится ко Дню зимних видов спорта

В различных спортивных мероприятиях примут участие более шести тысяч человек из 21 муниципалитета области



В муниципальных образованиях Иркутской области 10 февраля пройдёт Всероссийский день зимних видов спорта, посвящённый пятой годовщине проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских игр в Сочи. Ожидается, что в различных спортивных мероприятиях, соревнованиях и эстафетах примут участие более шести тысяч человек из 21 муниципалитета области. Об этом сообщил министр спорта Приангарья Илья Резник.



- Всероссийский день зимних видов спорта – традиционное спортивное мероприятие, которое проводится по инициативе Олимпийского комитета России с целью популяризации знаний об олимпизме и Олимпийских играх и привлечения граждан России к систематическим занятиям спортом. В этом году в Иркутской области к спортивному празднику присоединились и крупные города, и сельские районы, - отметил Илья Резник.



В муниципалитетах Приангарья пройдут соревнования по следующим видам спорта: лыжные гонки, хоккей с шайбой и мячом, конькобежному спорту, биатлону и другие. Так, в Братске на горе Пихтовой пройдут соревнования по санному спорту и натурбану, на стадионе «Труд» состоится городская массовая гонка «Братская лыжня – 2019». В Зиме будут проведены турнир по хоккею и соревнования по лыжным гонкам. В Черемховском районе запланированы соревнования по спортивному ориентированию, лыжным гонкам, хоккею на валенках, зимняя эстафета и другие мероприятия.



Принять участие в соревнованиях могут граждане РФ независимо от пола, возраста, профессиональной принадлежности и уровня физической подготовки. Участники до 18 лет допускаются только при наличии медицинского заключения и письменного разрешения родителей, участники от 18 лет и старше – при наличии медицинского заключения или личного письменного подтверждения персональной ответственности за собственное здоровье. Возможно участие в нескольких видах программы Дня зимних видов спорта, сообщает пресс-служба правительства региона.







