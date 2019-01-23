В Бурятии создадут лагерь ушу

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мэрия Улан-Удэ окажет поддержку для реализации проекта



Накануне, 22 января, состоялась встреча глав муниципальных образований Бурятии и жителей Мухоршибирского района. Они обменялись опытом в организации летнего отдыха детей. В обсуждении принял участие мэр Улан-Удэ Александр Голков.



В рамках встречи обсуждались вопросы совместной работы муниципальных образований, взаимодействия столицы с районами Бурятии.



Одной из основных целей собрания было создание спортивного детского лагеря ушу при дацане «Амарлин» в Мухоршибирском районе. С просьбой поддержать проект к мэру обратился настоятель дацана Баясхалан лама. Градоначальник обещал помочь и оказать всевозможное содействие в создании лагеря.



- Попробуем реализовать этот проект уже летом. Мы пригласили тренеров из КНР, будем оказывать содействие с выделением мастеров из Улан-Удэ, - отметил Александр Голков.



В ходе проведения встречи также было предложено подписать соглашение о сотрудничестве между Мухоршибирским районом и столицей Бурятии.

