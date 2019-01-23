Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 Января

22 Января

Популярное

В Бурятии создадут лагерь ушу

В Бурятии создадут лагерь ушу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мэрия Улан-Удэ окажет поддержку для реализации проекта

Накануне, 22 января, состоялась встреча глав муниципальных образований Бурятии и жителей Мухоршибирского района. Они обменялись опытом в организации летнего отдыха детей. В обсуждении принял участие мэр Улан-Удэ Александр Голков.

В рамках встречи обсуждались вопросы совместной работы муниципальных образований, взаимодействия столицы с районами Бурятии.

Одной из основных целей собрания было создание спортивного детского лагеря ушу при дацане «Амарлин» в Мухоршибирском районе. С просьбой поддержать проект к мэру обратился настоятель дацана Баясхалан лама. Градоначальник обещал помочь и оказать всевозможное содействие в создании лагеря.

- Попробуем реализовать этот проект уже летом. Мы пригласили тренеров из КНР, будем оказывать содействие с выделением мастеров из Улан-Удэ, - отметил Александр Голков.

В ходе проведения встречи также было предложено подписать соглашение о сотрудничестве между Мухоршибирским районом и столицей Бурятии.
лагерь сотрудничество спорт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Дети-сироты из Бурятии оздоравливаются в Крыму
Дети-сироты из Бурятии оздоравливаются в Крыму
Общество, 23.01.2019
Они проходят лечение в Евпатории
В Байкальском заповеднике в Бурятии выявлены новые виды тлей
В Байкальском заповеднике в Бурятии выявлены новые виды тлей
Общество, 23.01.2019
Три вида из обнаруженных рассматриваются как новые для науки
В Улан-Удэ сегодня до -9 градусов и без осадков
В Улан-Удэ сегодня до -9 градусов и без осадков
Общество, 23.01.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 23 января по республике ночью местами небольшой снег, днём местами небольшой, умеренный снег, позёмка
Работы по очистке крыш от снега и льда проходят в Иркутске
Работы по очистке крыш от снега и льда проходят в Иркутске
Общество, 22.01.2019
Ответственность за очистку крыш от снега, наледи и сосулек, в том числе материальную, несут управляющие компании
В улан-удэнской колонии встретили праздник Крещения Господня
В улан-удэнской колонии встретили праздник Крещения Господня
Общество, 22.01.2019
Священнослужитель поздравил осуждённых с праздником и пожелал благих свершений, здоровья и благополучия
Запись в первые классы в школах Иркутска начнётся с 1 февраля
Запись в первые классы в школах Иркутска начнётся с 1 февраля
Общество, 22.01.2019
Если родители хотят отдать предпочтение другой школе, они могут подать заявление в выбранную ими организацию с 1 июля по 5 сентября

На улицы Улан-Удэ высыпано 50 тонн песка
На улицы Улан-Удэ высыпано 50 тонн песка
Общество, 22.01.2019
Работы по уборке снега продолжаются
Улан-удэнскую колонию посетил священник
Улан-удэнскую колонию посетил священник
Общество, 22.01.2019
Отец Владимир рассказал собравшимся о двух величайших праздниках в православном христианстве
В Иркутской области осуждённые отметили Крещение
В Иркутской области осуждённые отметили Крещение
Общество, 22.01.2019
Для них провели молебен и освятили воду
В Бурятии пройдёт презентация книги «Лето в деревне»
В Бурятии пройдёт презентация книги «Лето в деревне»
Общество, 22.01.2019
Красочная детская книжка скоро появится в магазинах
Юные борцы Бурятии завоевали медали межрегионального турнира
Юные борцы Бурятии завоевали медали межрегионального турнира
Общество, 22.01.2019
Вольники из Тунки взяли 5 медалей соревнований
Улан-удэнцы могут пожаловаться на сосульки
Улан-удэнцы могут пожаловаться на сосульки
Общество, 22.01.2019
Потепление вызвало таяние снега с крыш
Бурятия впервые примет соревнования ДФО
Бурятия впервые примет соревнования ДФО
Общество, 22.01.2019
В Улан-Удэ состоится первенство ДФО по настольному теннису

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
О бездомных инвалидах
07.12.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Загрузка...
^