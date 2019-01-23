В районе Бурятии открыли горнолыжную трассу

Трасса дополнена оборудованием, необходимым для занятий с детьми с ограниченными возможностями













Школьная лыжероллерная трасса дополнена оборудованием, необходимым для занятий с детьми с ограниченными возможностями в соответствии с программой АНО «Лыжи мечты».



Для эффективной реабилитации особых детей в районе начали готовить инструкторов по специальной программе. В октябре 2018 года два тренера прошли подготовку в Москве. Школьная лыжероллерная трасса дополнена оборудованием, необходимым для занятий с детьми с ограниченными возможностями в соответствии с программой АНО «Лыжи мечты».Для эффективной реабилитации особых детей в районе начали готовить инструкторов по специальной программе. В октябре 2018 года два тренера прошли подготовку в Москве.









Бесплатные занятия проводятся по специально разработанной методике для детей с разными диагнозами и степенью их тяжести. На новой трассе могут заниматься не только жители Селенгинского района, но и близлежащих - Джидинского, Кяхтинского, Бичурского районов.



Проект реализован при поддержке Фонда президентских грантов, главы Бурятии, правительства республики, администрации Селенгинского района, Федерации рукопашного боя Бурятии, сообщает пресс-служба правительства республики.

Бесплатные занятия проводятся по специально разработанной методике для детей с разными диагнозами и степенью их тяжести. На новой трассе могут заниматься не только жители Селенгинского района, но и близлежащих - Джидинского, Кяхтинского, Бичурского районов.Проект реализован при поддержке Фонда президентских грантов, главы Бурятии, правительства республики, администрации Селенгинского района, Федерации рукопашного боя Бурятии, сообщает пресс-служба правительства республики.

В Селенгинском районе Бурятии открыли горнолыжную трассу. Реализовали проект благодаря проекту «Поверь в себя: лыжи и ролики мечты». Трассу открыли на лыжной базе спортивной детско-юношеской школы № 2.