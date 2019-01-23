В Забайкалье граждане КНР незаконно пытались вывезти партию трепанга и дериватов









По заверениям иностранных предпринимателей, ведущих свой бизнес исключительно на территории КНР, они приехали в Россию, чтобы перевезти купленный ими редкий товар из одного склада в другой. Оттуда в последующем якобы предполагалось дериваты продавать, не вывозя за пределы России.



Кто тот самый предполагаемый покупатель - ценитель морского огурца и рогов антилопы - мужчины пояснить не смогли. По заверениям иностранных предпринимателей, ведущих свой бизнес исключительно на территории КНР, они приехали в Россию, чтобы перевезти купленный ими редкий товар из одного склада в другой. Оттуда в последующем якобы предполагалось дериваты продавать, не вывозя за пределы России.Кто тот самый предполагаемый покупатель - ценитель морского огурца и рогов антилопы - мужчины пояснить не смогли.









Обнаруженные предметы животного мира переданы для проведения товароведческой и идентификационной экспертизы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 258.1 УК РФ «Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов».

Обнаруженные предметы животного мира переданы для проведения товароведческой и идентификационной экспертизы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 258.1 УК РФ «Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов».

Двое китайских предпринимателей были задержаны сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю в посёлке Забайкальск. Иностранцы намеревались вывезти из страны партию дериватов.- В ходе осмотра автомобиля обнаружено около 25 тысяч тушек трепанга общей массой порядка 64 килограммов и 59 рогов массой более 11 килограммов дериватов дикого животного, предположительно сайгака, занесённого в Красную книгу, - сообщает пресс-служба ведомства.