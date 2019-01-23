Дети-сироты из Бурятии оздоравливаются в Крыму





В курс также входят полное клиническое обследование, лечение и обучение. Дети находятся в Российском санаторно-реабилитационном центре для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Евпатории.



В центре проводят обучение как по основным общеобразовательным программам, так и по дополнительным общеразвивающим программам.



Для детей также устраивают экскурсии по городам Крыма.



- В дни новогодних каникул у ребят была насыщенная культурная программа. В гости к ребятам приехали представители волонтёрской организации «Крылья жизни» и артисты театра клоунады «Partal», коллектив индийского танца «Сангита» А. Апостоловой с Москвы и международный центр театрального искусства «Золотой ключик», - сообщает пресс-служба министерства.



Отличница-сирота из Бурятии Аюна в составе делегации центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, участвовала в новогодней ёлке в Москве. Там девочка посетила океанариум в «Крокус Сити», новогоднее шоу в гостинице «Аквариум», а также ледовое представление Татьяны Навки «Аленький цветочек».



Дети-сироты из Бурятии проходят курс оздоровления в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты республики.