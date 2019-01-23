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В детскую поликлинику Улан-Удэ купили оборудование на 38 млн. рублей

В детскую поликлинику Улан-Удэ купили оборудование на 38 млн. рублей
Общество,  Фото:пресс-служба министерства здравоохранения Бурятии
Современные аппараты приобретены для офтальмологического и отоларингологического кабинетов

В улан-удэнскую детскую поликлинику №6 поступили современные аппараты для офтальмологического и отоларингологического кабинетов. На их приобретение из федерального бюджета выделено свыше 38 миллионов рублей.

Высокоточные аппараты позволят быстрее проводить сложные обследования юным пациентам. Для офтальмологического кабинета приобретены педиатрический авторефрактометр, цифровая комбинированная ретинальная камера для фотографирования глазного дна, офтальмологический тонометр.

- Преимущество нового оборудования заключается в том, что помимо более точного обследования оно делает также снимки. То есть, сфотографировав глазное дно пациента и проведя соответствующее обследование, в онлайн-режиме врач сможет проконсультироваться со специалистами из федеральных клиник, - сообщила врач-офтальмолог Аюна Степанова.

В отоларингологический кабинет поступил назо-фаринго-ларингоскоп для операций по удалению инородных тел из органов дыхания, остановке кровотечений и терапии опухолей гортани. Ещё одно приобретение - ультразвуковой диагностический аппарат стоимостью почти 10 миллионов рублей. Он поможет улучшить качество визуализации при проведении технически сложных обследований.



Для отделения функциональной диагностики приобретён 12-канальный электрокардиограф. Максимальное время одного исследования с его помощью составляет 5 минут.

Оснащение детской поликлиники №6 проводится в рамках федеральной целевой программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций» в целях исполнения майских указов президента России.


Глава Бурятии ранее указывал на необходимость обеспечения медицинских учреждений современным оборудованием.

- Хочется, чтобы наши дети вообще не болели, но если вдруг такое случилось, необходимо, чтобы они получали самую квалифицированную медицинскую помощь в комфортных и современных условиях, - отметил Алексей Цыденов на открытии нового хирургического корпуса Детской республиканской клинической больницы.

В рамках реализации федеральной целевой программы новым оборудованием также будут обеспечены городские поликлиники №1, №2 и №4, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Бурятии. 

медицина
 
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