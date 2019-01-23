В Байкальском заповеднике в Бурятии выявлены новые виды тлей

Летом прошлого года на территории Байкальского природного биосферного заповедника и Кабанского заказника старшим научным сотрудником лаборатории систематики насекомых Зоологического института РАН из Санкт-Петербурга, кандидатом биологических наук Андреем Стекольщиковым проводились полевые исследования. Он выявлял фауну тлей, обитающих на данных территориях.
В результате исследований был обнаружен 81 вид и один подвид тлей, относящихся к 40 родам и восьми семействам. Из них 62 вида и один подвид впервые отмечаются для фауны республики и два вида – впервые для России. Ещё один род и два обнаруженных вида предварительно рассматриваются как новые для науки.
На территории Байкальского заповедника было обнаружено наибольшее число видов – 73 вида и один подрод. В Кабанском заказнике было собрано 14 видов и один подвид. В Алтачейском заказнике, где со сбором материала для исследований Андрею Стекольщикову помогала научный сотрудник Байкальского заповедника Наталья Гамова, определён один вид.
- Таким образом, всего на подведомственных территориях ФГБУ «Байкальский государственный заповедник» выявлено 84 вида. Такое значительное количество видов было выявлено всего за 11 полевых дней, что говорит о видовом богатстве заповедной территории, - сообщает пресс-служба заказника.
По словам учёного, Прибайкалье для изучения тлей наиболее интересное место в России и одно из самых интересных в мире.
– Можно предположить, что современная фауна тлей Бурятии составляет не менее 400-500 видов, возможно, и существенно больше. Нахождение одного рода и двух видов, которые могут быть новыми для науки, подтверждает своеобразие изучаемого региона и говорит о значительной степени эндемизма исследуемой фауны, - рассуждает Андрей Стекольщиков.
Несмотря на обнаружение на территории Байкальского заповедника большого числа видов тлей, ни для одного из них не было зарегистрировано вспышек массового размножения.
– За один сезон невозможно сделать обоснованные выводы о реальной динамике численности тлей на изучаемой территории, однако существует вероятность, что сохраняющееся естественное состояние данного природного комплекса способствует поддержанию баланса между тлями и их хищниками, и паразитами, - заключает учёный.
Как отмечает Андрей Стекольщиков, исследование видового состава фауны тлей необходимо продолжать, так как это может привести не только к существенному росту числа обнаруженных видов, но и позволит сделать выводы о процессе формирования данной фауны, которые будут иметь общебиологическое значение.
Справка:
Подотряд тли (Aphidoidea) – небольшая (около 5000 видов) группа мелких сосущих насекомых, которые отличаются от прочих насекомых по своему образу жизни и связям в экосистемах. Одной из таких особенностей является сложный жизненный цикл, состоящий из нескольких сменяющих друг друга поколений. В жизненном цикле тлей наряду с самцами и нормальными яйцекладущими самками развивается несколько поколений бескрылых и крылатых партеногенетических самок, живородящих или, в случае филлоксер и хермесов (надсемейство Adelgoidea), яйцекладущих.
В поколениях, последовательно сменяющих друг друга в течение жизненного цикла, особи могут относиться к разным жизненным формам и различаться по своей морфологии (полиморфизм), каждая из таких форм выполняет особую функцию в жизни вида. Сложные жизненные циклы у тлей определяются необходимостью их приспособления к сезонным изменениям физиологии растений-хозяев и позволяют максимально эффективно использовать пищевые ресурсы.
Способность к партеногенезу и живорождению обеспечивает колоссальную плодовитость тлей и способствует в благоприятных условиях быстрым темпам размножения и расселения. В случае массовой гибели тлей при неблагоприятных погодных условиях, выживание даже одной партеногенетической самки позволяет восстановить численность популяции.