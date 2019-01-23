В Байкальском заповеднике в Бурятии выявлены новые виды тлей





В поколениях, последовательно сменяющих друг друга в течение жизненного цикла, особи могут относиться к разным жизненным формам и различаться по своей морфологии (полиморфизм), каждая из таких форм выполняет особую функцию в жизни вида. Сложные жизненные циклы у тлей определяются необходимостью их приспособления к сезонным изменениям физиологии растений-хозяев и позволяют максимально эффективно использовать пищевые ресурсы.





Способность к партеногенезу и живорождению обеспечивает колоссальную плодовитость тлей и способствует в благоприятных условиях быстрым темпам размножения и расселения. В случае массовой гибели тлей при неблагоприятных погодных условиях, выживание даже одной партеногенетической самки позволяет восстановить численность популяции.

Летом прошлого года на территории Байкальского природного биосферного заповедника и Кабанского заказника старшим научным сотрудником лаборатории систематики насекомых Зоологического института РАН из Санкт-Петербурга, кандидатом биологических наук Андреем Стекольщиковым проводились полевые исследования. Он выявлял фауну тлей, обитающих на данных территориях.В результате исследований был обнаружен 81 вид и один подвид тлей, относящихся к 40 родам и восьми семействам. Из них 62 вида и один подвид впервые отмечаются для фауны республики и два вида – впервые для России. Ещё один род и два обнаруженных вида предварительно рассматриваются как новые для науки.На территории Байкальского заповедника было обнаружено наибольшее число видов – 73 вида и один подрод. В Кабанском заказнике было собрано 14 видов и один подвид. В Алтачейском заказнике, где со сбором материала для исследований Андрею Стекольщикову помогала научный сотрудник Байкальского заповедника Наталья Гамова, определён один вид.- Таким образом, всего на подведомственных территориях ФГБУ «Байкальский государственный заповедник» выявлено 84 вида. Такое значительное количество видов было выявлено всего за 11 полевых дней, что говорит о видовом богатстве заповедной территории, - сообщает пресс-служба заказника.По словам учёного, Прибайкалье для изучения тлей наиболее интересное место в России и одно из самых интересных в мире.– Можно предположить, что современная фауна тлей Бурятии составляет не менее 400-500 видов, возможно, и существенно больше. Нахождение одного рода и двух видов, которые могут быть новыми для науки, подтверждает своеобразие изучаемого региона и говорит о значительной степени эндемизма исследуемой фауны, - рассуждает Андрей Стекольщиков.Несмотря на обнаружение на территории Байкальского заповедника большого числа видов тлей, ни для одного из них не было зарегистрировано вспышек массового размножения.– За один сезон невозможно сделать обоснованные выводы о реальной динамике численности тлей на изучаемой территории, однако существует вероятность, что сохраняющееся естественное состояние данного природного комплекса способствует поддержанию баланса между тлями и их хищниками, и паразитами, - заключает учёный.Как отмечает Андрей Стекольщиков, исследование видового состава фауны тлей необходимо продолжать, так как это может привести не только к существенному росту числа обнаруженных видов, но и позволит сделать выводы о процессе формирования данной фауны, которые будут иметь общебиологическое значение.Подотряд тли (Aphidoidea) – небольшая (около 5000 видов) группа мелких сосущих насекомых, которые отличаются от прочих насекомых по своему образу жизни и связям в экосистемах. Одной из таких особенностей является сложный жизненный цикл, состоящий из нескольких сменяющих друг друга поколений. В жизненном цикле тлей наряду с самцами и нормальными яйцекладущими самками развивается несколько поколений бескрылых и крылатых партеногенетических самок, живородящих или, в случае филлоксер и хермесов (надсемейство Adelgoidea), яйцекладущих.