В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в Иволгинском районе Бурятии общество ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «Заслон» нарушали закон о безопасности условий труда.
В организации не обеспечено проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах. Бездействие работодателя нарушает права работников на безопасные условия труда.
Прокурором района директору общества внесено представление об устранении нарушений закона, в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении. Виновный привлечён к административной ответственности, его оштрафовали на 5 тысяч рублей.
После прокурорского вмешательства нарушения устранены, специальная оценка условий труда проведена, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии охранное предприятие не проводило специальную условий труда
Общество, Фото:
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