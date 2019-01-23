В Бурятии охранное предприятие не проводило специальную условий труда

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Иволгинском районе Бурятии общество ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «Заслон» нарушали закон о безопасности условий труда.



В организации не обеспечено проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах. Бездействие работодателя нарушает права работников на безопасные условия труда.



Прокурором района директору общества внесено представление об устранении нарушений закона, в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении. Виновный привлечён к административной ответственности, его оштрафовали на 5 тысяч рублей.



После прокурорского вмешательства нарушения устранены, специальная оценка условий труда проведена, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.