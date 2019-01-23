По данным Бурятского гидрометцентра, 23 января по республике ночью местами небольшой снег, днём местами небольшой, умеренный снег, позёмка
Ветер западный 2-7, местами 10-15 м/с. Температура ночью 17-22, местами 8-13, по юго-западным, северным районам до 27-32, днём 5-10, по северным районам 15-20 мороза.
В Улан-Удэ ночью без осадков, утром и днём небольшой снег. Ветер западный 6-11 м/с. Температура ночью 15-17, днём 7-9 мороза.
В Улан-Удэ сегодня до -9 градусов и без осадков
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