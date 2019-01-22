Работы по очистке крыш от снега и льда проходят в Иркутске

Ответственность за очистку крыш от снега, наледи и сосулек, в том числе материальную, несут управляющие компании



Специалисты окружных администраций согласно графику следят за качеством уборки кровель. Сегодня на проверку выезжали представители Правобережного округа.



– В нашем ведении почти 1700 многоквартирных домов, требующих постоянного внимания к вопросу безопасности. Главная сложность в уборке крыш нашего округа – это нестандартные кровли и большая транспортная загруженность в дневное время в центральной части города. Управляющие организации всегда заранее оповещают собственников о том, что будет проводиться очистка крыши, и огораживают территорию сигнальными лентами. Эти меры позволяют беспрепятственно и оперативно убрать не только снег с крыши, но и вычистить одновременно с этим дворовую территорию, – рассказал заместитель председателя комитета по управлению Правобережным округом Семен Чекашкин.



Ответственность за очистку крыш от снега, наледи и сосулек, в том числе, материальную (за нанесение ущерба из-за схода снега) несут управляющие компании. В ходе мониторинга специалисты округов выявляют нарушения в содержании дворовых территорий, все замечания направляют в адрес УК. Если замечания не устранены, составляется протокол об административном правонарушении. Максимальный штраф для юридических лиц - 50 тысяч рублей.



В случае если снег и наледь на здании представляет опасность для жизни и здоровья людей, уборку производит округ силами муниципального предприятия, после чего собственники обязаны возместить затраты. Однако, как отметил Семен Чекашкин, прибегать к таким мерам приходится нечасто. На территории Правобережного округа почти 80% зданий находятся в управлении одной УК, у которой есть собственный парк техники.



По всем вопросам, касающимся расчистки крыш, а также с жалобами на ненадлежащее содержание придомовой территории можно обращаться в комитеты по управлению округами, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.

