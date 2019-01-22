Работы по очистке крыш от снега и льда проходят в Иркутске

Ответственность за очистку крыш от снега, наледи и сосулек, в том числе материальную, несут управляющие компании
Специалисты окружных администраций согласно графику следят за качеством уборки кровель. Сегодня на проверку выезжали представители Правобережного округа.
– В нашем ведении почти 1700 многоквартирных домов, требующих постоянного внимания к вопросу безопасности. Главная сложность в уборке крыш нашего округа – это нестандартные кровли и большая транспортная загруженность в дневное время в центральной части города. Управляющие организации всегда заранее оповещают собственников о том, что будет проводиться очистка крыши, и огораживают территорию сигнальными лентами. Эти меры позволяют беспрепятственно и оперативно убрать не только снег с крыши, но и вычистить одновременно с этим дворовую территорию, – рассказал заместитель председателя комитета по управлению Правобережным округом Семен Чекашкин.
Ответственность за очистку крыш от снега, наледи и сосулек, в том числе, материальную (за нанесение ущерба из-за схода снега) несут управляющие компании. В ходе мониторинга специалисты округов выявляют нарушения в содержании дворовых территорий, все замечания направляют в адрес УК. Если замечания не устранены, составляется протокол об административном правонарушении. Максимальный штраф для юридических лиц - 50 тысяч рублей.
В случае если снег и наледь на здании представляет опасность для жизни и здоровья людей, уборку производит округ силами муниципального предприятия, после чего собственники обязаны возместить затраты. Однако, как отметил Семен Чекашкин, прибегать к таким мерам приходится нечасто. На территории Правобережного округа почти 80% зданий находятся в управлении одной УК, у которой есть собственный парк техники.
По всем вопросам, касающимся расчистки крыш, а также с жалобами на ненадлежащее содержание придомовой территории можно обращаться в комитеты по управлению округами, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.
Работы по очистке крыш от снега и льда проходят в Иркутске
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ответственность за очистку крыш от снега, наледи и сосулек, в том числе материальную, несут управляющие компании
Священнослужитель поздравил осуждённых с праздником и пожелал благих свершений, здоровья и благополучия
Если родители хотят отдать предпочтение другой школе, они могут подать заявление в выбранную ими организацию с 1 июля по 5 сентября
Работы по уборке снега продолжаются
Отец Владимир рассказал собравшимся о двух величайших праздниках в православном христианстве
Для них провели молебен и освятили воду
Красочная детская книжка скоро появится в магазинах
Вольники из Тунки взяли 5 медалей соревнований
Потепление вызвало таяние снега с крыш
В Улан-Удэ состоится первенство ДФО по настольному теннису
Для этого нужно проголосовать за свой регион на сайте организатора «Живой классики»
Победители соревнования поедут на всероссийскую олимпиаду
Молодого человека задержала охрана
У животного был дефект глазного века
В состязаниях примут участие 40 подростков