Запись в первые классы в школах Иркутска начнётся с 1 февраля

Если родители хотят отдать предпочтение другой школе, они могут подать заявление в выбранную ими организацию с 1 июля по 5 сентября



С 1 февраля до 30 июня этого года будет осуществляться приём заявлений для граждан, проживающих на закреплённой за общеобразовательной организацией территории. Об этом рассказала заместитель начальника департамента образования администрации города Иркутска Альбина Новикова.



– Для детей, не проживающих на закреплённой территории, приём заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября, – подчеркнула Альбина Новикова.



По оценкам специалистов департамента образования, в этом году ожидается более 9 тысяч первоклассников. Согласно закону «Об образовании в Российской Федерации», получение начального общего образования в школах начинается по достижении детьми возраста шести с половиной лет на 1 сентября текущего года.



Для записи ребёнка в 1 класс родителям или законным представителям необходимо обратиться непосредственно в школу. Приём проводится по личному заявлению при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность.



Дети распределяются по общеобразовательным организациям по территориальному принципу.



Если родители хотят отдать предпочтение другой школе, они могут подать заявление в выбранную ими организацию с 1 июля по 5 сентября, куда могут быть зачислены при условии наличия свободных мест, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.

