Работы по уборке снега продолжаются
За сутки с улиц Улан-Удэ вывезено 1 036 кубометров снега. Израсходовано около 50 тонн песка. Об этом сообщили в администрации города.
Сегодня ведутся работы по улицам Заиграевской, Яковлева, З. Космодемьянской и других. На ул. Хоринской работы по уборке снега продолжаются.
На улицы Улан-Удэ высыпано 50 тонн песка
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