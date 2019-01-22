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На улицы Улан-Удэ высыпано 50 тонн песка

На улицы Улан-Удэ высыпано 50 тонн песка
Общество, 
Работы по уборке снега продолжаются

За сутки с улиц Улан-Удэ вывезено 1 036 кубометров снега. Израсходовано около 50 тонн песка. Об этом сообщили в администрации города.

Сегодня ведутся работы по улицам Заиграевской, Яковлева, З. Космодемьянской и других. На ул. Хоринской работы по уборке снега продолжаются. 
 
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