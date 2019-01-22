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В Бурятии пройдёт презентация книги «Лето в деревне»

В Бурятии пройдёт презентация книги «Лето в деревне»
Общество, 
Красочная детская книжка скоро появится в магазинах

26 января в 13 филиале Централизованной библиотечной системы состоится презентация первой книги художницы Саяны Хомоновой. Книга «Лето в деревне» изначально задумывалась автором как иллюстрированный словарь бурятского языка, но затем появился сюжет, сообщает библиотека. Красочная детская книжка скоро появится в магазинах.

На презентации художница расскажет о новой книге, о живописи и о детях.

Работы Саяны выполнены в стиле наив. Этот стиль отличается примитивностью форм с практическим отказом от анатомии и пропорций. Наив ещё называют детским или мультяшным стилем.

В сентябре девушка нарисовала иллюстрацию для плаката к фестивалю «Время джема», проводимый журналом Seasons. 



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