В Бурятии пройдёт презентация книги «Лето в деревне»

Красочная детская книжка скоро появится в магазинах





26 января в 13 филиале Централизованной библиотечной системы состоится презентация первой книги художницы Саяны Хомоновой. Книга «Лето в деревне» изначально задумывалась автором как иллюстрированный словарь бурятского языка, но затем появился сюжет, сообщает библиотека. Красочная детская книжка скоро появится в магазинах.На презентации художница расскажет о новой книге, о живописи и о детях.Работы Саяны выполнены в стиле наив. Этот стиль отличается примитивностью форм с практическим отказом от анатомии и пропорций. Наив ещё называют детским или мультяшным стилем.В сентябре девушка нарисовала иллюстрацию для плаката к фестивалю «Время джема», проводимый журналом Seasons.