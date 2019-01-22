Улан-удэнцы могут пожаловаться на сосульки

Потепление вызвало таяние снега с крыш



Руководителям организаций и предприятий Улан-Удэ необходимо убрать снег с крыш зданий.



- В связи с потеплением на крышах зданий, особенно с южной стороны, появились сосульки. Каждая из них может упасть в любой момент, создавая угрозу не только для здоровья, но и для жизни человека, - сообщает управление по информационной политике.



Собственникам зданий и сооружений необходимо очистить крыши от снега. О фактах образования снежных навесов вы можете сообщить в управление административного контроля по телефонам 21-55-86, 23-05-80, а также оставить фотосообщение на сайте «Активный горожанин» ag.ru или в мобильном приложении «Весь Улан-Удэ» (кнопка «Активный горожанин»).

