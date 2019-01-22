Талантливая молодёжь из Бурятии может поступить в ГИТИС

Для этого нужно проголосовать за свой регион на сайте организатора «Живой классики»



В этом году пригласить к себе педагогов ГИТИСа для прослушивания смогут 30 самых активных регионов.



В 2019 году у конкурсантов из регионов появится шанс пройти прослушивание в Российский институт театрального искусства – ГИТИС, не приезжая в Москву. Представители приёмной комиссии одного из самых престижных театральных вузов страны проведут прослушивание прямо во время региональных этапов «Живой классики».



Возможность пройти прослушивание в Государственный институт театрального искусства, не выезжая из региона, позволит быть замеченным даже тем ребятам, кто не смог бы приехать в Москву на все время вступительных испытаний.



- Не все одарённые дети рождаются в семьях, которым легко отправить ребёнка в Москву или которые сразу готовы смириться с решением ребёнка поступать в театральный. А мы заинтересованы и всегда гордимся тем, что выбираем и собираем лучших со всей страны. Но когда страна такая большая, хорошо идти навстречу друг другу в этом отношении. «Живая классика» для нас - своего рода волшебный помощник, для нас и одарённых выпускников, которые получат поддержку своим планам и в Москву поедут с уверенностью, что их выбор имеет кое-какие основания, - прокомментировал ректор Российского института театрального искусства ГИТИС Григорий Заславский.



Впервые прослушивания в ГИТИС во время регионального этапа конкурса «Живая классика» прошли в прошлом году в Норильске. Увеличить масштаб акции удалось благодаря поддержке фонда президентских грантов.



Проголосовать за свой регион на сайте конкурса https://youngreaders.ru/vote могут не только участники, но и болельщики. Голосование уже началось. Его итоги будут оглашены перед стартом регионального этапа, до 1 апреля этого года.



При выборе победителей будет учитываться не только голосование на сайте, но и количество участников конкурса «Живая классика» этого года в регионе. Чем больше зарегистрированных участников – тем больше шансов устроить прослушивание в институт в своём регионе. Принять участие в прослушивание смогут только участники регионального финала, прошедшие классный, школьный и районные отборочные этапы. Зарегистрироваться для участия в этапе может любой подросток 10-17 лет на сайте youngreaders.ru. Регистрация на конкурс продлится до 1 февраля 2019. Участие в конкурсе бесплатное, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.

