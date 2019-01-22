Улан-удэнские ветеринары вылечили овечку Декабрину





Жительница одного из районов Бурятии обратилась в Улан-Удэнскую городскую станцию по борьбе с болезнями животных. Она попросила вылечить маленькую овечку по имени Декабрина.- У животного от рождения имелся дефект глазного века, который вызывал большие проблемы со здоровьем. Ветеринарными специалистами проведено лечение, назначены лекарственные средства. На сегодняшний день Декабрине ничего не угрожает, - сообщает пресс-служба ветеринарии.Специалисты отмечают, что в городских условиях нечасто можно встретить весьма подобного «пациента». Также большой интерес Декабрина вызвала у клиентов и ветеринарных специалистов.