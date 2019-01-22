В Бурятии до Сотниково будет ездить ещё одна маршрутка

Маршрут будет следовать от улицы Балтахинова в центре Улан-Удэ до Иволгинского района
Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства региона объявило о старте приёма заявок на обслуживание нового межмуниципального маршрута пригородного сообщения №178 «Улан-Удэ – с. Сотниково».
- Новый маршрут улучшит транспортное обслуживание жителей села Сотниково. Маршрут будет следовать от улицы Балтахинова в центре Улан-Удэ до Иволгинского района. В Сотниково конечная остановка будет на улице Партизанской, - сообщили в пресс-службе минтранса республики.
Подробный маршрут следования: г. Улан-Удэ (ул. Балтахинова, ул. Куйбышева, ул. Смолина, ул. Советская, ул. Ленина, ул. Сухэ-Батора, ул. Смолина, ул. Борсоева, ул. Иволгинская, ул. Кабанская), федеральная автодорога Р-258 «Байкал», Иволгинский район с. Сотниково (ул. Магистральная, ул. Фабричная, ул. Трактовая, ул. Партизанская вблизи д.88).
Срок окончания конкурсной процедуры – март 2019 года.
Также в министерстве прокомментировали сообщения о возможном повышении цены на проезд на действующем маршруте №129.
- Перевозчик обязан уведомить об изменении тарифа в письменном виде за 10 дней. В министерство уведомлений от маршрута №129 не поступало, - отметили в минтрансе.
Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре 2018 года маршрутчики решили поднять цену на проезд сразу на 9 рублей – с 28 до 37-ми. Местные жители устроили настоящий «бунт», на сельском сходе они потребовали отказаться от увеличения тарифа. В автобусах пассажиры отказывались платить по новой цене.
Ситуация накалилась, когда в Сотниково в ДТП погибла пассажирка автобуса – она вылетела на дорогу вместе с дверью.
После трагедии маршрутчики сперва пошли на уступки, подняв цену на 4 рубля – до 32-х, а затем вовсе вернули старую цену.
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Общество, Фото:
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