В состязаниях примут участие 40 подростков
В столице Бурятии пройдут массовые соревнования по хоккею с мячом.
Первенство Октябрьского района города по этому виду спорта пройдёт 2 февраля по ул. Жердева, 98. В состязаниях примут участие 40 подростков (2005 года рождения и младше). Главный судья первенства - инструктор по спорту Павел Клюев.
В отличие от любительских игр, где участники играют в валенках, здесь ребята обязаны быть экипированы полностью в спортивную форму, сообщает управление по информационной политике городской администрации.
В Улан-Удэ пройдут соревнования по хоккею с мячом
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