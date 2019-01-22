В Улан-Удэ пройдут соревнования по хоккею с мячом

В состязаниях примут участие 40 подростков



В столице Бурятии пройдут массовые соревнования по хоккею с мячом.



Первенство Октябрьского района города по этому виду спорта пройдёт 2 февраля по ул. Жердева, 98. В состязаниях примут участие 40 подростков (2005 года рождения и младше). Главный судья первенства - инструктор по спорту Павел Клюев.



В отличие от любительских игр, где участники играют в валенках, здесь ребята обязаны быть экипированы полностью в спортивную форму, сообщает управление по информационной политике городской администрации.

