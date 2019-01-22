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В Улан-Удэ выступит группа Shono

В Улан-Удэ выступит группа Shono
Общество,  Фото:pixabay.com
Коллектив образован в 2014 году

16 февраля в Бурятской филармонии пройдёт концерт группы из Иркутска Shono.

Группа Shono была образована в 2014 году Александром Архинчеевым и ровно через год после своего создания выпустила свой первый альбом «Охотники» (HUNTERS).

- Дух древних кочевых обрядов пронизывает весь альбом, создавая неповторимую атмосферу. Легко и непринужденно, используя обычный на первый взгляд состав инструментов, музыканты завоевывают внимание слушателя. Драйв и четко выдержанные рок-н-рольные ритмы ставят группу в один ряд с лучшими современными группами сибирского и монгольского этно-рока, - сообщили в пресс-службе филармонии.

Лидер группы, Александр, профессионально исполняет и аранжирует бурятские сказания и эпосы-улигеры, владеет горловым пением и мастерски играет на бурятских и монгольских традиционных инструментах.

Несмотря на свой молодой возраст, группа уже успела выступить на нескольких российских музыкальных фестивалях – «Путь к себе» (Калуга), «Голос кочевников» (Бурятия), «Живая вода» (Новосибирск), фестивале искусств «Культурная столица», проходящем в Иркутске, арт-фестивале Baikal-live (Иркутск). В июле 2016 года музыканты стали лауреатами международного фестиваля этнической музыки и ремёсел «Мир Сибири» (пгт. Шушенское, Красноярский край).

Они принимали участие в фестивале современной этнической музыки «The Spirit of Tengri» (Казахстан, Алматы), фестивале кочевой культуры «Nomad Way» (Казахстан, Астана), VII летнем фестивале «ВОТЭТНО!» (Горный Алтай), фестивале «Porta 2017» (Латвия, Рига), Sib World Music Fest (Новосибирская филармония), международном фестивале искусств «Сердце Евразии» (Уфа), VIII международном фестивале сближения культур (Польша, Варшава).

На сегодняшний день состав группы: Александр Архинчеев, фронтмен, аранжировщик (морин-хур, горловое пение, лимба, товшуур), Владимир Сидоров (бас-гитара, бэк-вокал, горловое пение, варган), Евгения Томитова (ятага, бэк-вокал) и Константин Токарский (ударные, перкуссия, бэк-вокал). 
музыканты
 
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