Отец Владимир рассказал собравшимся о двух величайших праздниках в православном христианстве
В православной молельной комнате исправительной колонии № 7 состоялась встреча осуждённых женщин с отцом Владимиром. Визит священнослужителя был связан с праздниками – Рождеством Христовым и Крещением Господнем.
Отец Владимир рассказал собравшимся о двух величайших праздниках в православном христианстве. Священнослужителю было задано много вопросов, на которые он ответил подробно и доходчиво.
Осуждённые поблагодарили отца Владимира за моральную поддержку, которую уже много лет он оказывает тем, кто так в ней нуждается, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
Улан-удэнскую колонию посетил священник
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Работы по уборке снега продолжаются
Отец Владимир рассказал собравшимся о двух величайших праздниках в православном христианстве
Для них провели молебен и освятили воду
Красочная детская книжка скоро появится в магазинах
Вольники из Тунки взяли 5 медалей соревнований
Потепление вызвало таяние снега с крыш
В Улан-Удэ состоится первенство ДФО по настольному теннису
Для этого нужно проголосовать за свой регион на сайте организатора «Живой классики»
Победители соревнования поедут на всероссийскую олимпиаду
Молодого человека задержала охрана
У животного был дефект глазного века
В состязаниях примут участие 40 подростков
Маршрут будет следовать от улицы Балтахинова в центре Улан-Удэ до Иволгинского района
Артисты представят в столице России постановку «Утиная охота. Сны Зилова»
Юморист опубликовал фейковый снимок с необычной подписью