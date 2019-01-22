Улан-удэнскую колонию посетил священник

Общество, Фото: Baikal-daily.ru. Из архива

Отец Владимир рассказал собравшимся о двух величайших праздниках в православном христианстве



В православной молельной комнате исправительной колонии № 7 состоялась встреча осуждённых женщин с отцом Владимиром. Визит священнослужителя был связан с праздниками – Рождеством Христовым и Крещением Господнем.



Отец Владимир рассказал собравшимся о двух величайших праздниках в православном христианстве. Священнослужителю было задано много вопросов, на которые он ответил подробно и доходчиво.



Осуждённые поблагодарили отца Владимира за моральную поддержку, которую уже много лет он оказывает тем, кто так в ней нуждается, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.

