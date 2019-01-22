Информация о номерах телефонов была опубликована на сайте профильного министерства
Минздрав Бурятии напомнил жителям телефоны скорой медицинской помощи: с мобильного - 103, со стационарного – 03.
Контакты пунктов и отделений неотложной медицинской помощи медицинских организаций Улан-Удэ следующие:
- ГБУЗ «Городская поликлиника №1» - 212185;
- ГАУЗ «Городская поликлиника №2» - 419693, 379003;
- ГБУЗ «Городская поликлиника №3» - 517615, 297615;
- ГБУЗ «Городская больница №4» - 620607, 660585;
- ГБУЗ «Городская больница №5» - 656430;
- ГАУЗ «Городская поликлиника №6» - 446883.
Телефоны экстренной и неотложной медпомощи напомнили в Бурятии
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