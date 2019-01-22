В Улан-Удэ пройдёт фестиваль «На Великом Чайном пути»

Мероприятие начнётся сегодня, 22 января



VI международный детский фестиваль-ярмарка «На Великом Чайном пути» приглашает горожан на традиционную зимнюю ярмарку в Улан-Удэ с 22 по 24 января.



В программе фестиваля-ярмарки – театрализованные представления, мастер-классы, выступления юных артистов из разных городов и многое другое. Мероприятие начнётся 22 января в Городском дворце детского и юношеского творчества. Здесь пройдут конкурсы театрализованных этнопредставлений, зрителям покажут реконструкции фрагментов народных праздников, обрядов, молодёжных игрищ, картины народного быта, отрывки из народных легенд. Кроме того, пройдут конкурсы народной песни, народного и народно–стилизованного танца и шахматный турнир.



23 января будет проходить основное мероприятие - ярмарка в торгово-развлекательном центре «Forum». На ярмарке будут работать торговые лавки, где юные мастера и будущие предприниматели покажут мастер-классы в конкурсных номинациях «Изобразительное искусство», «Сувенир» (изделия декоративно-прикладного искусства, народных ремесел, скульптуры), «Игры и игрушки интеллектуального и научно - технического творчества» (робототехника, головоломки и др.), «Дизайн одежды» (дефиле), «Чайная церемония». Также здесь представляют свои туристские проекты юные экскурсоводы, презентация пройдёт на двух языках - русском и английском.



24 января для зарубежных, иногородних участников и гостей фестиваля пройдёт экскурсия в Этнографический музей народов Забайкалья. Здесь же состоятся игры – «зимние забавы», дружественные встречи команд по спортивным состязаниям «Лучный бой», «Перетягивание каната» и др. Также 24 января в Городском дворце детско-юношеского творчества состоится заключительное мероприятие - гала-концерт и награждение победителей.



Фестиваль-ярмарка традиционно открывает серию детских фестивалей–ярмарок «На Великом Чайном пути», которые после Улан-Удэ стартуют в Монголии, в Улан-Баторе (на весенних мартовских каникулах) и в Китае, в городе Эрлянь (на осенних ноябрьских каникулах), сообщает управление по информационной политике администрации города.

