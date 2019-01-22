В ней отразились важнейшие события республики
В Государственном архиве республики завершены работы по пополнению кинолетописи за прошлый год, сообщает пресс-служба минкульта Бурятии. Для сохранения истории региона Государственный архив реализует проект по производству и пополнению кинолетописи республики.
В новых сюжетах отразились наиболее значимые политические, экономические и культурные события республики за 2018 год.
Так, кинолетопись Бурятии за год пополнилась на 309 минут 8 секунд.
- Одним из важнейших политических событий республики стало вхождение Бурятии в состав Дальневосточного федерального округа. В ленту вошли документальные сюжеты о праздновании 95-летия со дня образования Республики Бурятия, об участии жителей республики в выборах президента Российской Федерации, депутатов Народного Хурала республики Бурятия, в органы местного самоуправления, - прокомментировала пресс-служба минкульта Бурятии.
В кинолетопись также попали сюжеты об открытии Шулутского дацана, о строительстве церкви в Гусиноозерске, о реконструкции аэродромного комплекса, о вводе в эксплуатацию хирургического комплекса Детской республиканской больницы, республиканского перинатального центра и школы в 112 микрорайоне Улан-Удэ, а также и другие события.
Жители республики могут ознакомиться с кинолетописью на сайте Государственного архива РБ www.gbu-garb.ru в разделе «Кинолетопись республики Бурятия за 2018 год». Лента представлена на русском и на бурятском языках.
Кинолетопись Бурятии пополнилась на 309 минут
Общество, Фото:
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