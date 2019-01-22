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В Бурятии гранатомётчики осваивают стрельбу на максимальные дальности

В Бурятии гранатомётчики осваивают стрельбу на максимальные дальности
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru. Из архива
К сборам, которые продлятся около месяца, привлечено около 500 военнослужащих

На полигонах ВВО, дислоцированных в республике, стартовали сборы с гранатомётчиками.

В ходе мероприятий боевой подготовки военнослужащие усовершенствуют свои профессиональные навыки в применении штатного вооружения, в частности, отработают задачи по ведению визуальной разведки, обнаружению, определению расстояния до целей. Основной упор при проведении практических занятий сделан на обучение военнослужащих поражению целей на максимальной прицельной дальности стрельбы из гранатомёта РПГ-7В.

Помимо этого, гранатомётчики освоят применение ночных приборов прицеливания и наблюдения, а также ведение огня со сменой позиций по движущимся целям.

Военнослужащие в составе расчётов и подразделений отработают задачи по повышению эффективности применения гранатомётов при ведении оборонительного боя.

При проведении мероприятий огневой подготовки военнослужащие выполнят упражнения контрольных стрельб из ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7В и автоматических гранатомётов станковых АГС-17 «Пламя», в том числе и в ночное время.

К сборам, которые продлятся около месяца, привлечено около 500 военнослужащих общевойсковой армии ВВО, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. 
ВВО
 
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