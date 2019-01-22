В прошлом году федеральные дорожники ликвидировали пять очагов аварийности в пригороде Улан-Удэ
На федеральных автомобильных дорогах, подведомственных ФКУ Упрдор «Южный Байкал», по итогам 2018 года количество аварий сократилось на 8%, число пострадавших в них людей - на 6%.
- Снижение показателей аварийности является результатом планомерной работы управления по повышению безопасности дорожного движения. Так, в 2018 году в Бурятии федеральным дорожникам удалось ликвидировать пять мест концентрации ДТП. На самых напряжённых участках трасс с интенсивным движением в пригороде Улан-Удэ досрочно построены и введены в эксплуатацию три пешеходных перехода, которые развели на разные уровни транспортные и пешеходные потоки, - сообщает пресс-служба ведомства.
Также стал регулируемым перекрёсток в районе поворота на Поселье. В посёлке Кырен Тункинского района два пешеходных перехода оборудовали светофорами с кнопкой вызова, светодиодными дорожными знаками «Пешеходный переход», табло обратного отсчёта времени и звуковым сигналом.
Для привлечения внимания водителей поворот на 264-м км Р-258 «Байкал» вблизи посёлка Клюевка Кабанского района оснастили дорожными знаками «Направление поворота» со светодиодными мигающими фонарями, работающими по принципу «Бегущий огонь». В посёлке Танхой Кабанского района построены и введены в эксплуатацию линии искусственного электроосвещения общей протяжённостью более 6 км.
Для сохранности покрытия проезжей части на 35 км федеральных трасс Бурятии и Иркутской области выполнены работы по устройству защитных слоёв износа, установлено 2 км пешеходных ограждений рядом со школами, детскими садами и регулируемыми пешеходными переходами.
Кроме того, на федеральных автодорогах трёх регионов (Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края) установлено почти 14 км металлического барьерного ограждения и смонтировано 48 камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.
На трассах Бурятии сократилось число ДТП
Общество, Фото:
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