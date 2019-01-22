В аптечном пункте амбулатории в Бурятии не было минимального запаса лекарств

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в аптечном пункте врачебной амбулатории села Усть-Брянь Заиграевской центральной районной больницы отсутствовал минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи. В продаже не было таких лекарств, как кагоцел, ибупрофен, аспирин, парацетамол и других.



Главному врачу ГАУЗ «Заиграевская ЦРБ» внесено представление. Фельдшера амбулатории привлекли к дисциплинарной ответственности.



В отношении ответственного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение установленного порядка розничной торговли лекарственными препаратами. Провизор больницы привлечена к административной ответственности, её оштрафовали на 5 тысяч рублей.



В настоящее время ассортимент лекарственных препаратов в аптечном пункте приведён в соответствие с требованиями законодательства, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.