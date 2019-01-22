Бурятия примет участие в полуфинале «Лидеров России» во Владивостоке









Оценочные мероприятия полуфинала будут проводиться в течение двух дней, 26 и 27 января, результаты станут известны 28 января. В программе запланированы мастер-классы и мероприятия, предполагающие совместную активность конкурсантов.



На полуфинал ДФО приглашены 311 человек. Из них Хабаровский край представляют 77 человек, Бурятии — 31, Приморский край — 70, Амурскую область — 38, Забайкальский край — 27, Республику Саха (Якутия) — 23, Камчатский край — 14, Сахалинскую область — 14, Магаданскую область — 7, Еврейскую АО — 6, Чукотский АО — 4. Оценочные мероприятия полуфинала будут проводиться в течение двух дней, 26 и 27 января, результаты станут известны 28 января. В программе запланированы мастер-классы и мероприятия, предполагающие совместную активность конкурсантов.На полуфинал ДФО приглашены 311 человек. Из них Хабаровский край представляют 77 человек, Бурятии — 31, Приморский край — 70, Амурскую область — 38, Забайкальский край — 27, Республику Саха (Якутия) — 23, Камчатский край — 14, Сахалинскую область — 14, Магаданскую область — 7, Еврейскую АО — 6, Чукотский АО — 4.

С 25 по 28 января во Владивостоке пройдёт региональный полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» 2018-2019 годов по Дальневосточному федеральному округу.В первый день конкурсантам предстоит контрольное компьютерное тестирование для подтверждения результатов дистанционного этапа. По его итогам будет сформирован окончательный список полуфиналистов.Торжественная церемония открытия состоится 26 января. В ней примут участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко, глава Бурятии, наставник конкурса Алексей Цыденов и руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.