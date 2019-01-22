Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 Января

21 Января

Популярное

Бурятия примет участие в полуфинале «Лидеров России» во Владивостоке

Бурятия примет участие в полуфинале «Лидеров России» во Владивостоке
Общество,  Фото:Пресс-офис конкурса управленцев «Лидеры России»
Республику представляют 31 человек

С 25 по 28 января во Владивостоке пройдёт региональный полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» 2018-2019 годов по Дальневосточному федеральному округу.

В первый день конкурсантам предстоит контрольное компьютерное тестирование для подтверждения результатов дистанционного этапа. По его итогам будет сформирован окончательный список полуфиналистов.
Торжественная церемония открытия состоится 26 января. В ней примут участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко, глава Бурятии, наставник конкурса Алексей Цыденов и руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.



Оценочные мероприятия полуфинала будут проводиться в течение двух дней, 26 и 27 января, результаты станут известны 28 января. В программе запланированы мастер-классы и мероприятия, предполагающие совместную активность конкурсантов.

На полуфинал ДФО приглашены 311 человек. Из них Хабаровский край представляют 77 человек, Бурятии — 31, Приморский край — 70, Амурскую область — 38, Забайкальский край — 27, Республику Саха (Якутия) — 23, Камчатский край — 14, Сахалинскую область — 14, Магаданскую область — 7, Еврейскую АО — 6, Чукотский АО — 4.  
лидеры России
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Сегодня в Улан-Удэ до -8 градусов
Сегодня в Улан-Удэ до -8 градусов
Общество, 22.01.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 22 января по республике ночью местами небольшой снег, днём без осадков
Книгу о георгиевских кавалерах Забайкалья представят в Чите
Книгу о георгиевских кавалерах Забайкалья представят в Чите
Общество, 21.01.2019
Данная книга – пятая часть серии «Георгиевские кавалеры Забайкальского казачьего войска»
Бурятские певицы готовят клип к Сагаалгану
Бурятские певицы готовят клип к Сагаалгану
Общество, 21.01.2019
Съёмки музыкального клипа проходят в Москве
В Улан-Удэ прошли соревнования по волейболу
В Улан-Удэ прошли соревнования по волейболу
Общество, 21.01.2019
В турнире приняли участие 15 команд
В Улан-Удэ на «ливнёвки» потратили 6 миллионов
В Улан-Удэ на «ливнёвки» потратили 6 миллионов
Общество, 21.01.2019
В городе более 32 км ливневой канализации
Спасатели проверили толщину льда на Байкале
Спасатели проверили толщину льда на Байкале
Общество, 21.01.2019
Ими проведены работы по вешкованию
Бурятский дзюдоист стал призёром всероссийских соревнований
Бурятский дзюдоист стал призёром всероссийских соревнований
Общество, 21.01.2019
Сергей Игнатченко завоевал бронзовую медаль
Улан-удэнцев оштрафуют за самовольное занятие земли
Улан-удэнцев оштрафуют за самовольное занятие земли
Общество, 21.01.2019
Администрация Советского района провела рейд
Умеренные морозы вернутся в Бурятию
Умеренные морозы вернутся в Бурятию
Общество, 21.01.2019
По республике со вторника по четверг местами слабый снег, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду
В Бурятии озвучили расписание обрядов и хуралов к Сагаалгану
В Бурятии озвучили расписание обрядов и хуралов к Сагаалгану
Общество, 21.01.2019
4 февраля все желающие могут поклониться и получить благословение Хамбо ламы Итигэлова
Граждане Монголии пытались вывезти небезопасные сухофрукты и орехи из Бурятии
Граждане Монголии пытались вывезти небезопасные сухофрукты и орехи из Бурятии
Общество, 21.01.2019
113 кг продукции возвращено для соответствующего оформления документов
В Улан-Удэ пройдёт зимняя спартакиада
В Улан-Удэ пройдёт зимняя спартакиада
Общество, 21.01.2019
В рамках спартакиады команды будут соревноваться в таких конкурсах, как биатлон на коньках, стрельба из лука, кёрлинг

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
О бездомных инвалидах
07.12.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Загрузка...
^