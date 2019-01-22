Бурятия примет участие в полуфинале «Лидеров России» во Владивостоке

С 25 по 28 января во Владивостоке пройдёт региональный полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» 2018-2019 годов по Дальневосточному федеральному округу.
В первый день конкурсантам предстоит контрольное компьютерное тестирование для подтверждения результатов дистанционного этапа. По его итогам будет сформирован окончательный список полуфиналистов.
Торжественная церемония открытия состоится 26 января. В ней примут участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко, глава Бурятии, наставник конкурса Алексей Цыденов и руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.
Оценочные мероприятия полуфинала будут проводиться в течение двух дней, 26 и 27 января, результаты станут известны 28 января. В программе запланированы мастер-классы и мероприятия, предполагающие совместную активность конкурсантов.
На полуфинал ДФО приглашены 311 человек. Из них Хабаровский край представляют 77 человек, Бурятии — 31, Приморский край — 70, Амурскую область — 38, Забайкальский край — 27, Республику Саха (Якутия) — 23, Камчатский край — 14, Сахалинскую область — 14, Магаданскую область — 7, Еврейскую АО — 6, Чукотский АО — 4.