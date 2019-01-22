Сегодня в Улан-Удэ до -8 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 22 января по республике ночью местами небольшой снег, днём без осадков



Ветер западный 2-7, местами 10-15 м/с, позёмка. Температура ночью 15-20, местами 5-10, по юго-западным, северным районам до 23-28, днём 6-11, по югу до 1-6, по крайнему северу 14-19 мороза.



В Улан-Удэ ночью возможен слабый снег, днём без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура ночью 14-16, днём 6-8 мороза.

