По данным Бурятского гидрометцентра, 22 января по республике ночью местами небольшой снег, днём без осадков
Ветер западный 2-7, местами 10-15 м/с, позёмка. Температура ночью 15-20, местами 5-10, по юго-западным, северным районам до 23-28, днём 6-11, по югу до 1-6, по крайнему северу 14-19 мороза.
В Улан-Удэ ночью возможен слабый снег, днём без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура ночью 14-16, днём 6-8 мороза.
Сегодня в Улан-Удэ до -8 градусов
Общество, Фото:
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