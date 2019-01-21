Бурятские певицы готовят клип к Сагаалгану

Общество, Фото: Страницы Дулмы Сунраповой

Съёмки музыкального клипа проходят в Москве



Дулма Сунрапова, Елена Борохитова и Дарима Цырендондопова снимают музыкальный клип на песню «Сагаалганаар, мэндэ!» в Москве. Так, на выходных певицы обратились с просьбой поучаствовать в съёмках клипа земляков, проживающих в Москве. Для участия требовалось наличие национального костюма.



- Это отличный подарок всем этническим бурятам от нас, - написала на своей странице в соцсети Дулма Сунрапова.



Не так давно артистки выступили в Хух-Хото Внутренней Монголии на первом концерте «Радуга дружбы», посвящённой празднованию Белого месяца. В концерте приняли участие три страны: Россия, Монголия и Китай.



Также 12 января певицы дали концерт под названием «Три стихии» в здании Москонцерта.

