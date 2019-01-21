Съёмки музыкального клипа проходят в Москве
Дулма Сунрапова, Елена Борохитова и Дарима Цырендондопова снимают музыкальный клип на песню «Сагаалганаар, мэндэ!» в Москве. Так, на выходных певицы обратились с просьбой поучаствовать в съёмках клипа земляков, проживающих в Москве. Для участия требовалось наличие национального костюма.
- Это отличный подарок всем этническим бурятам от нас, - написала на своей странице в соцсети Дулма Сунрапова.
Не так давно артистки выступили в Хух-Хото Внутренней Монголии на первом концерте «Радуга дружбы», посвящённой празднованию Белого месяца. В концерте приняли участие три страны: Россия, Монголия и Китай.
Также 12 января певицы дали концерт под названием «Три стихии» в здании Москонцерта.
Бурятские певицы готовят клип к Сагаалгану
Общество, Фото:
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