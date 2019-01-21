В Улан-Удэ прошли соревнования по волейболу

В турнире приняли участие 15 команд







По итогам трёхдневных соревнований, в финале за первое место встретились команды Росгвардии – отряда мобильного особого назначения и вневедомственной охраны. Со счётом 2:0 победу одержали спортсмены сил специального назначения.



Лучшим игроком, по мнению судей, стал представитель команды ОМОН сержант полиции Алексей Черняев, а сотрудник УВО сержант полиции Майдар Сандипов стал лучшим подающим.



- Финальные игры прошли в напряжённой и упорной борьбе. Спортсмены-росгвардейцы показали высокий уровень физической подготовки. Кубок по волейболу Бурятии - это прекрасная возможность сразиться с сильнейшими командами региона и получить заряд положительных эмоций, - отметил капитан сборной ОМОН Росгвардии Бурятии полковник полиции Жаргал Цыденешиев.



Все участники команд, которые заняли призовые места, были традиционно награждены грамотами, медалями и кубками, сообщает пресс-служба Росгвардии Бурятии.



В физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ прошли соревнования по волейболу среди коллективов физической культуры региона, в которых приняли участие мужские команды республики.