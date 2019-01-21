В Улан-Удэ прошли соревнования по волейболу

В турнире приняли участие 15 команд
В физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ прошли соревнования по волейболу среди коллективов физической культуры региона, в которых приняли участие мужские команды республики.
По итогам трёхдневных соревнований, в финале за первое место встретились команды Росгвардии – отряда мобильного особого назначения и вневедомственной охраны. Со счётом 2:0 победу одержали спортсмены сил специального назначения.
Лучшим игроком, по мнению судей, стал представитель команды ОМОН сержант полиции Алексей Черняев, а сотрудник УВО сержант полиции Майдар Сандипов стал лучшим подающим.
- Финальные игры прошли в напряжённой и упорной борьбе. Спортсмены-росгвардейцы показали высокий уровень физической подготовки. Кубок по волейболу Бурятии - это прекрасная возможность сразиться с сильнейшими командами региона и получить заряд положительных эмоций, - отметил капитан сборной ОМОН Росгвардии Бурятии полковник полиции Жаргал Цыденешиев.
Все участники команд, которые заняли призовые места, были традиционно награждены грамотами, медалями и кубками, сообщает пресс-служба Росгвардии Бурятии.
На соревнование приехали 165 спортсменов
Съёмки музыкального клипа проходят в Москве
В турнире приняли участие 15 команд
В городе более 32 км ливневой канализации
Ими проведены работы по вешкованию
Сергей Игнатченко завоевал бронзовую медаль
Администрация Советского района провела рейд
По республике со вторника по четверг местами слабый снег, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду
4 февраля все желающие могут поклониться и получить благословение Хамбо ламы Итигэлова
113 кг продукции возвращено для соответствующего оформления документов
В рамках спартакиады команды будут соревноваться в таких конкурсах, как биатлон на коньках, стрельба из лука, кёрлинг
Показ состоится 24 января
На концерте выступит всемирно известная этно-группа страны «Намгар»
Изделия мастеров пополнят интерьер «русской избы»
Молодёжное объединение будет участвовать в решении городских вопросов