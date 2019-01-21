Спасатели проверили толщину льда на Байкале





Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда проверили толщину Байкальского льда.На прошлой неделе спасатели Сахюртинского поисково-спасательного подразделения совместно с инспекторами Маломорского инспекторского участка ГИМС выполнили работы по вешкованию опасных участков в районе мысов Улан-Хада и Улирба. Толщина ледового покрова в районе мыса Улирба - 43 см, в районе мыса Улан-Хада - 50 см.- Именно в этом месте из-за сильного течения, а также выходов придонного газа и тёплых вод, возникают коварные промоины и уходят под лёд автомобили. Ежегодно мы делаем замеры толщины льда и ограждаем опасный участок, - прокомментировал Валерий Николаев, начальник Сахюртинского поисково-спасательного подразделения.В ведомстве напоминают, что выезд на лёд опасен для жизни.