Спасатели проверили толщину льда на Байкале

Ими проведены работы по вешкованию
Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда проверили толщину Байкальского льда.
На прошлой неделе спасатели Сахюртинского поисково-спасательного подразделения совместно с инспекторами Маломорского инспекторского участка ГИМС выполнили работы по вешкованию опасных участков в районе мысов Улан-Хада и Улирба. Толщина ледового покрова в районе мыса Улирба - 43 см, в районе мыса Улан-Хада - 50 см.
- Именно в этом месте из-за сильного течения, а также выходов придонного газа и тёплых вод, возникают коварные промоины и уходят под лёд автомобили. Ежегодно мы делаем замеры толщины льда и ограждаем опасный участок, - прокомментировал Валерий Николаев, начальник Сахюртинского поисково-спасательного подразделения.
В ведомстве напоминают, что выезд на лёд опасен для жизни.
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