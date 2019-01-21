Улан-удэнцев оштрафуют за самовольное занятие земли

Администрация Советского района провела рейд
Специалисты администрации Советского района Улан-Удэ провели плановый рейдовый осмотр земельных участков, расположенных по улицам Стольная, Калининградская в ДНТ «Сокол». Установлено, что 5 домовладений расположены за границами отвода земельных участков. В связи с этим будет проведена повторная выездная документарная проверка по каждому из пользователей вышеуказанных земельных участков.
- Уважаемые граждане! Напоминаем, что за самовольное занятие земельных участков предусмотрена административная ответственность по ст. 7.1. КоАП РФ, которая влечёт наложение административного штрафа. На граждан - в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 2 до 3 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее ста тысяч рублей. В случае, если не определена кадастровая стоимость участка, то штраф может быть наложен на граждан - в размере от пяти до десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей, - пояснили в администрации.
За использование земельного участка по нецелевому назначению грозит штраф в размере от 0,5 до 1 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее ста тысяч рублей.
В случае, если не определена кадастровая стоимость участка, то штраф для граждан может быть наложен в размере от десяти до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
По всем вопросам можно обратиться в администрацию Советского района по адресу улица Советская 23, кабинет № 11 и по телефону 21-35-05. Об этом сообщает управление по информационной политике.
Улан-удэнцев оштрафуют за самовольное занятие земли
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