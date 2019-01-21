Бурятский дзюдоист стал призёром всероссийских соревнований



На выходных в Омске завершились всероссийские соревнования по дзюдо среди спортсменов до 23 лет, посвящённые памяти мастера спорта СССР полковника милиции Николая Анохина и заслуженного тренера СССР Анатолия Хмелёва.



Участие в соревнованиях приняли спортсмены из 15 городов. Представитель Бурятии Сергей Игнатченко завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 81 кг.



Сергей впервые выступал в этой возрастной категории юниоров U-23, перейдя из кадетов, и остановился в шаге от норматива «Мастер спорта РФ». Он одержал две победы чистыми бросками на «Иппон» и за выход в финал незначительно (2:1) уступил сопернику из Красноярска, на три года старше спортсмена из Бурятии.



Спортсмен учится в колледже ВСГУТУ и тренируется в спортивном клубе «Кодокан». Вернувшись в Улан-Удэ, Сергей приступит к подготовке к первенству ДФО, которое пройдёт в Южно-Сахалинске с 1 по 3 февраля, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.

