Умеренные морозы вернутся в Бурятию

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

По республике со вторника по четверг местами слабый снег, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду



Небольшое потепление в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье сменится умеренными морозами. Лишь в некоторых районах столбик термометра опустится ночью до -30, в большинстве районов дневная температура установится в пределах -15, -20 градусов, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского гидрометцентра.



По Бурятии со вторника по четверг местами слабый снег, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура ночью -16, -21, местами -8, -13 градусов, по юго-западным и северным районам -26, -31. Днём -8,-13, местами -18,-23 градуса.



По Забайкальскому краю без существенных осадков. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью -22, -27, местами -16, -21, по восточной половине края при прояснении до -37 градусов. Днём -10, -15, по северным и восточным районам -20, -25, по южной половине края -4, -9 градусов.



В Иркутской области во вторник небольшой и умеренный снег, ветер переменный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью -11, -16 градусов, при прояснении -21, -26. Днем -5, -10, местами -13, -18 градусов, в Катангском и северо-восточных районах до -36 градусов, сообщили иркутские синоптики.



В среду и четверг переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, ветер переменный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью от -18 до -23, при прояснении до -33 градусов, местами -15, -20 градусов.

