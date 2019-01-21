Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 Января

20 Января

Популярное

Умеренные морозы вернутся в Бурятию

Умеренные морозы вернутся в Бурятию
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
По республике со вторника по четверг местами слабый снег, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду

Небольшое потепление в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье сменится умеренными морозами. Лишь в некоторых районах столбик термометра опустится ночью до -30, в большинстве районов дневная температура установится в пределах -15, -20 градусов, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского гидрометцентра.

По Бурятии со вторника по четверг местами слабый снег, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура ночью -16, -21, местами -8, -13 градусов, по юго-западным и северным районам -26, -31. Днём -8,-13, местами -18,-23 градуса.

По Забайкальскому краю без существенных осадков. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью -22, -27, местами -16, -21, по восточной половине края при прояснении до -37 градусов. Днём -10, -15, по северным и восточным районам -20, -25, по южной половине края -4, -9 градусов.

В Иркутской области во вторник небольшой и умеренный снег, ветер переменный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью -11, -16 градусов, при прояснении -21, -26. Днем -5, -10, местами -13, -18 градусов, в Катангском и северо-восточных районах до -36 градусов, сообщили иркутские синоптики.

В среду и четверг переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, ветер переменный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью от -18 до -23, при прояснении до -33 градусов, местами -15, -20 градусов.
погода морозная погода
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии прошло первенство по ориентированию на лыжах
В Бурятии прошло первенство по ориентированию на лыжах
Общество, 21.01.2019
На соревнование приехали 165 спортсменов
Бурятские певицы готовят клип к Сагаалгану
Бурятские певицы готовят клип к Сагаалгану
Общество, 21.01.2019
Съёмки музыкального клипа проходят в Москве
В Улан-Удэ прошли соревнования по волейболу
В Улан-Удэ прошли соревнования по волейболу
Общество, 21.01.2019
В турнире приняли участие 15 команд
В Улан-Удэ на «ливнёвки» потратили 6 миллионов
В Улан-Удэ на «ливнёвки» потратили 6 миллионов
Общество, 21.01.2019
В городе более 32 км ливневой канализации
Спасатели проверили толщину льда на Байкале
Спасатели проверили толщину льда на Байкале
Общество, 21.01.2019
Ими проведены работы по вешкованию
Бурятский дзюдоист стал призёром всероссийских соревнований
Бурятский дзюдоист стал призёром всероссийских соревнований
Общество, 21.01.2019
Сергей Игнатченко завоевал бронзовую медаль
Улан-удэнцев оштрафуют за самовольное занятие земли
Улан-удэнцев оштрафуют за самовольное занятие земли
Общество, 21.01.2019
Администрация Советского района провела рейд
Умеренные морозы вернутся в Бурятию
Умеренные морозы вернутся в Бурятию
Общество, 21.01.2019
По республике со вторника по четверг местами слабый снег, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду
В Бурятии озвучили расписание обрядов и хуралов к Сагаалгану
В Бурятии озвучили расписание обрядов и хуралов к Сагаалгану
Общество, 21.01.2019
4 февраля все желающие могут поклониться и получить благословение Хамбо ламы Итигэлова
Граждане Монголии пытались ввезти небезопасные сухофрукты и орехи в Бурятию
Граждане Монголии пытались ввезти небезопасные сухофрукты и орехи в Бурятию
Общество, 21.01.2019
113 кг продукции возвращено для соответствующего оформления документов
В Улан-Удэ пройдёт зимняя спартакиада
В Улан-Удэ пройдёт зимняя спартакиада
Общество, 21.01.2019
В рамках спартакиады команды будут соревноваться в таких конкурсах, как биатлон на коньках, стрельба из лука, кёрлинг
Гала-концерт в честь Сагаалгана пройдёт в Иркутске
Гала-концерт в честь Сагаалгана пройдёт в Иркутске
Общество, 21.01.2019
На концерте выступит всемирно известная этно-группа страны «Намгар»

Агинскому музею подарили коллекцию деревянных изделий
Агинскому музею подарили коллекцию деревянных изделий
Общество, 21.01.2019
Изделия мастеров пополнят интерьер «русской избы»
В Иркутске создадут Совет молодёжи
В Иркутске создадут Совет молодёжи
Общество, 21.01.2019
Молодёжное объединение будет участвовать в решении городских вопросов

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
О бездомных инвалидах
07.12.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Загрузка...
^