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В Бурятии озвучили расписание обрядов и хуралов к Сагаалгану

В Бурятии озвучили расписание обрядов и хуралов к Сагаалгану
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко. Из архива.
4 февраля все желающие могут поклониться и получить благословение Хамбо ламы Итигэлова

5 февраля наступит Новый год по буддийскому календарю – год Желтоватой земляной Свиньи.

По буддийской традиции, перед встречей нового года принято достойно проводить старый год: сделать уборку дома, а также принять участие в специальных ритуалах.

1 февраля, в пятницу, в 17 часов ламы проведут ритуал «Балин адисалга» - «Благословения подношений», специально изготовленных к Сагаалгану.

2 февраля, в субботу, и 3 февраля, в воскресенье, с 9:00 часов в течение полутора дней будет проходить молебен Десяти Защитников Учения - Арбан Хангал (Гомбо, Гонгор, Шагдар, Чойжал, Лхамо, Сэндэма, Шалши, Намсарай, Жамсаран и Цанба). Молебен проводится с просьбой о защите всех живых существ, об устранении помех и препятствий на пути следования Учению Будды.

- 3 февраля, в воскресенье, в 17:00 будет проведён молебен «Табан Харюулга», способствующий устранению препятствий, ложных воззрений, различных бед, горестей, болезней тела и ума, преодолению вредоносного влияния внешних факторов. Во время хурала ламы читают ритуальные тексты, направленные на отвращение вреда, куда входят молитвы, обращённые к Дугар (Белозонтичной Таре), Доржо Намжом; особый текст «Хамчу Нагбо» – для устранения воздействия дурных помыслов, злых языков, последствий плохих снов; обращение к Зеленой Таре; а также великий текст «Шэрнин» («Сутра Сердца»), - рассказали в пресс-службе Иволгинского дацана.

В 18 часов ламы начнут читать специальный молебен «Дугжууба», после чего разведут ритуальный костёр.

Специально для «Дугжуубы» ламы готовят так называемый «соор» – увенчанную черепом высокую пирамиду из реек, бумаги и теста, напоминающую наконечник стрелы. Под ритуальные молитвы в него «вкладывают» подношение Чойжал сахюусану и затем торжественно сжигают на большом костре как символ духовного очищения. Специально для прихожан, которые подготовили дома небольшие кусочки теста (очень маленькие по размеру, их делают только из воды и муки, без каких-либо добавок), салфетки или кусочки ткани и провели обтирание ими, сооружается меньший по размеру костер. Ни в коем случае нельзя кидать принесённые кусочки в костёр, предназначенный для подношения защитнику Учения – Чойжал сахюусану.

- Правила для обтирания тканью, салфетками или тестом: сначала нужно покатать по лбу – символически собирая на ткань, салфетку или тесто дурные мысли, затем вокруг рта – собирая дурные слова, по груди – очищая сознание, потом в ладошках – как бы наматывая на ткань или тесто неблаговидные деяния. Можно также обтереть больные места, представляя при этом, что вы вытягиваете всё плохое, а также в конце дунуть на ткань, салфетку или тесто, выдувая весь негатив. Затем эти небольшие кусочки теста, салфетки или ткань (ни в коем случае не в полиэтилене), приносят в дацан и бросают в меньший по размеру ритуальный костёр, - продолжили в пресс-службе.

4 февраля, понедельник – день поста (бутуу удэр, или «закрытый день»): с 9:00 – молебен «Мандал Шива» (восхваление Зеленой Тары). В этот день все желающие могут поклониться и получить благословение Хамбо ламы Итигэлова.

В 17:00 часов пройдёт ритуал «Цедор Лхамын балин адисалга» (благословения подношений). В 19:00 начнётся молебен, обращённый к богине Балдан Лхамо.

5 февраля, во вторник, в 6 часов утра начнётся торжественный молебен Цедор Лхамо, будет отмечаться наступление Сагаалгана, пройдёт обмен хадаками, будет проведён обряд призвания удачи и благоденствия. Все присутствующие смогут отведать белой пищи.

Со 2 по 16 лунные сутки Сагаалгана ламы будут читать особый молебен – Монлам Ченмо (Великий молебен – тиб.). Этот праздник длится в течение 15 дней и посвящается воспоминанию о 15 чудесах, которые, по преданию, Будда Шакьямуни совершил в индийском городе Шравасти. В этом году «Монлам Ченмо» будет проходить с 6 по 20 февраля.

При этом принято на второй день Сагаалгана, 6 февраля, вывешивать хии морины – совершать обряд запуска «коней ветра удачи». Ламы проведут специальный ритуал освящения хии моринов. «Конь ветра удачи» – это символ, показывающий состояние благополучия человека.

20 февраля будет прочитан Додудба - текст из сутры Праджняпарамиты. 21 февраля в 9:00 пройдёт специальный Сахюусан хурал, посвящённый окончанию праздника «Монлам Ченмо».

Сагаалган является одним из больших буддийских праздников. Это самое благоприятное время для проведения очистительных обрядов, для посещения ламы-астролога, у которого можно узнать, что следует делать и чего избегать в наступившем году, также можно пригласить ламу домой для проведения очищающего обряда вашего жилища.  
Сагаалган религия буддизм дацан
 
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