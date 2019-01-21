В Иркутске создадут Совет молодёжи

Молодёжное объединение будет участвовать в решении городских вопросов



С такой инициативой выступил мэр Иркутска Дмитрий Бердников на совещании с руководителями вузов и ссузов города, представителями студенческого сообщества. Молодёжное объединение станет совещательным органом, которое будет участвовать в решении городских вопросов. В его состав войдут представители власти и молодёжного сообщества.



– У молодёжи всегда масса идей и предложений, свежий и нестандартный взгляд на многие моменты. Мы очень ценим это и всегда открыты к диалогу. Создание Совета – очередной шаг к более тесному сотрудничеству и эффективному взаимодействию, – подчеркнул Дмитрий Бердников.



Планируется, что это будет некая площадка, на базе которой молодёжь и студенты, представители власти, общественных и спортивных объединений будут собираться, обсуждать насущные вопросы и совместно искать пути их решения, выступать с предложениями по законодательным инициативам.



Одним из первых совместных мероприятий станет подготовка и проведение Всероссийского Дня студента, который пройдёт 25 января на острове Конный. В программе – интерактивные площадки от образовательных организаций, конкурсы для участников, выступление творческих коллективов. Организаторами являются администрация города, Иркутский государственный университет, а также вузы и ссузы областного центра, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.

