В Русдраме Улан-Удэ представят «Сказку о мёртвой царевне»



На малой сцене Государственного русского драматического театра имени Бестужева 24 января состоится показ «Сказки о мёртвой царевне» для подростков по мотивам произведения Александра Пушкина. Идея творческого проекта принадлежит актрисе Лиане Щетилиной, получившей стипендию союза театральных деятелей России на его реализацию.



По сюжету, знаменитая «Сказка о мёртвой царевне» будет вплетена в жизнь обычных подростков. Несколько ребят, которые проводят своё свободное время в интернете, начинают «жить в сказке».

Истории, которые происходят в жизни подростков, становятся похожи на сюжет известного всем произведения.



- Задача проекта показать, что метафоричный и богатый смыслами текст Александра Пушкина актуален и сегодня. Темы, декламируемые автором в сказке: любовь, ревность, предательство, милосердие – значимы для любого поколения. Знаменитый русский поэт, чьё творчество кажется современным молодым людям неактуальным, может быть близок и понятен, - сообщает пресс-служба театра имени Бестужева.



Зрителям спектакля предлагается подключить фантазию, чтобы понять, кто из персонажей сказки сейчас перед ними, вспомнить текст Пушкина и даже стать любым персонажем произведения.



– Моя цель: в понятной и доступной форме популяризировать русскую классику, вспомнить вместе с ребятами, а если кто-то не читал, то познакомить с замечательным произведением писателя, рассказать об обрядах и обычаях, описанных в тексте. Сказки при помощи точных метафор, фантазийности позволяют проанализировать собственную жизнь, помогают разобраться в нашем мире, а через героев и сюжеты вновь вспомнить о вечных ценностях, – говорит Лиана Щетелина.



В показе заняты артисты: Лиана Щетилина, Анастасия Турушева, Елизавета Михайлова, Иван Бузунов, Арсений Витин и Дмитрий Тарбеев.