Ветеранам-блокадникам в Иркутской области вручат памятные знаки

27 января 2019 года исполняется 75 лет со дня исторического события



Ветеранам-блокадникам, проживающим в Иркутской области, вручат памятные знаки в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщили в правительстве области.



Обладателями памятного знака «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» станут 146 ветеранов, которые живут в регионе. 27 января 2019 года исполняется 75 лет со дня исторического события.



Награда правительства Санкт-Петербурга вручается гражданам России, награждённым медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда».



- Памятные знаки уже поступили в Иркутскую область и будут торжественно вручены ветеранам-блокадникам, - отметил Владимир Родионов, министр социального развития, опеки и попечительства Приангарья.

