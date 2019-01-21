27 января 2019 года исполняется 75 лет со дня исторического события
Ветеранам-блокадникам, проживающим в Иркутской области, вручат памятные знаки в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщили в правительстве области.
Обладателями памятного знака «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» станут 146 ветеранов, которые живут в регионе. 27 января 2019 года исполняется 75 лет со дня исторического события.
Награда правительства Санкт-Петербурга вручается гражданам России, награждённым медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
- Памятные знаки уже поступили в Иркутскую область и будут торжественно вручены ветеранам-блокадникам, - отметил Владимир Родионов, министр социального развития, опеки и попечительства Приангарья.
Ветеранам-блокадникам в Иркутской области вручат памятные знаки
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Показ состоится 24 января
Молодёжное объединение будет участвовать в решении городских вопросов
Горожан приглашают на мероприятие в эту субботу
27 января 2019 года исполняется 75 лет со дня исторического события
Лев по имени Гоша страдает от панкреатита
Потрясающими кадрами поделился фридайвер Егор Лесной. ВИДЕО
В концерте приняли участие фольклорные, хореографические коллективы, солисты театра оперы и балета и другие
«Байкал-Dailу» представляет поражающий воображение фоторепортаж Сергея Тарасенко из Баргузинского района
Ребята из Детской школы искусств собрали россыпь наград всероссийского фестиваля «Время чудес»
Они проводят акцию протеста
С прибывшими спланированы учебные сборы
Внедрят такой билет для льготных категорий граждан
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с зимних автогонок
Как возник праздник, как встречать Сагаалган по всем канонам, и какой год наш ждёт – на все эти вопросы жители найдут ответ, посетив выставку
Владимир Ткаченко не раз доказывал, что уровень его исполнительства заслуживает внимания музыкантов мирового уровня