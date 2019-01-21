Зоогалерея Иркутска собирает лекарства для старого льва

Общество, Фото: Иркутская зоогалерея

Лев по имени Гоша страдает от панкреатита



В Иркутской зоогалерее собирают лекарственную помощь престарелому льву. Об этом сообщают неравнодушные граждане в соцсетях.



Льву по имени Гоша уже 12 лет, а это уже для данного хищника является солидным возрастом. Ведь львы в дикой природе живут лишь 10-14 лет. В этом возрасте эти большие кошки становятся очень слабыми.



Гоша из Иркутской зоогалереи страдает от панкреатита. За день ему нужно съедать 15 таблеток для пищеварения.



- Благодаря им, он и выглядит лучше, и стал набирать вес. Сегодня запасы таблеточек для Гоши пополнились почти на два месяца. Сначала девушка по имени Анастасия принесла лекарств на 28 дней, минимум. А буквально следом за ней появилась Юлия и добавила ещё 240 таблеток. Благодарим неравнодушных девушек! – пишут сотрудники зоогалереи на страницах в соцсети.



Каждому, кто приносит лекарства Гоше, зоогалерея дарит магнитики с изображением льва и львицы.

