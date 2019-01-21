В концерте приняли участие фольклорные, хореографические коллективы, солисты театра оперы и балета и другие
В Улан-Удэ прошло торжественное собрание общественности, а также праздничный концерт в честь Рождества Христова и Крещения Господня. Мероприятия состоялись 19 января в театре опера и балета.
Поздравил зрителей со светлым праздником митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий. С приветственными словами выступили первый заместитель председателя правительства республики Игорь Шутенков, председатель комитета по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодёжной политике, общественным и религиозным объединениям Народного Хурала Валерий Доржиев, главный федеральный инспектор по Бурятии Сергей Ромахин.
На концерте выступили митрополичий хор Улан-Удэнского кафедрального собора под управлением Бориса Овчинникова, детско-юношеский хор Улан-Удэнского кафедрального собора матушки Елены Пахалковой, солисты театры оперы и балета, фольклорные, хореографические коллективы, театр «Забава», солисты детских школ искусств, Колледжа искусств имени Чайковского. Торжественный, праздничный тон вечеру задавал концертный оркестр «Забайкалье» (ВСГИК), дирижёр - заслуженный деятель искусств РФ и РБ, профессор Олег Огнев, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.
В Улан-Удэ прошёл концерт в честь Крещения Господня
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