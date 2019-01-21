21 Января

20 Января

Популярное

Дети из Улан-Удэ побывали в гостях у Деда Мороза в Великом Устюге

Дети из Улан-Удэ побывали в гостях у Деда Мороза в Великом Устюге
Общество,  Фото:Марина Панаева
Ребята из Детской школы искусств собрали россыпь наград всероссийского фестиваля «Время чудес»

С 7 по 9 января Великом Устюге прошёл XI международный фестиваль – конкурс детского и юношеского творчества «Время чудес». Фестиваль проходил в рамках проекта «Я могу!» компании «Питер твой». В конкурсе приняло участие более 500 человек со всей России, в это число также попали и дети из Бурятии.

В номинации «Инструментальное творчество» от республики приняли участие юные музыканты Детской школы искусств № 7 Улан-Удэ и преподаватель Марина Панаева. Они продемонстрировали своё профессиональное мастерство и навыки владения инструментом.

По итогам конкурса Жамсаранова Нарана стала лауреатом III степени, Жигжитова Арина и Тополян Эмилия стали лауреатами II степени, а Перевалова Надежда удостоена дипломом лауреата I степени и сертификатом.

В составе жюри принимали участие заслуженные работники высшей школы Российской Федерации: певцы, педагоги, дирижёры, балетмейстеры и режиссёры. Конкурс ставил задачи: укрепление и развитие дружеских отношений и культурного взаимодействия между представителями молодого поколения, поддержка талантливых детей и молодёжи, открытие новых имён и талантов, содействие развитию многообразия детского и юношеского художественного творчества.

В заключительной части конкурса прошёл гала-концерт в концертном зале дома культуры и спорта города Красавино, где активное участие приняла Перевалова Надежда из Бурятии. Всем участникам конкурса была организована экскурсия в вотчину Деда Мороза, где дети прошли тропу «Сказочной страны», посмотрели «Зимний сад» и побывали на почте сказочного волшебника. Всем участникам конкурса вручили новогодние подарки от самого Деда Мороза.
Дед Мороз
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ пройдёт шаманский обряд очищения
В Улан-Удэ пройдёт шаманский обряд очищения
Общество, 21.01.2019
Верующие проводят год Собаки по восточному календарю с почестями
Дети из Улан-Удэ побывали в гостях у Деда Мороза в Великом Устюге
Дети из Улан-Удэ побывали в гостях у Деда Мороза в Великом Устюге
Общество, 21.01.2019
Ребята из Детской школы искусств собрали россыпь наград всероссийского фестиваля «Время чудес»
В ВВО прибыло более 150 молодых лейтенантов
В ВВО прибыло более 150 молодых лейтенантов
Общество, 21.01.2019
С прибывшими спланированы учебные сборы
Электронный проездной на электрички внедрят в Иркутской области
Электронный проездной на электрички внедрят в Иркутской области
Общество, 21.01.2019
Внедрят такой билет для льготных категорий граждан
«Страсть, касания, дрифт!»: В Бурятии экстремалы гоняли по льду. Фоторепортаж
«Страсть, касания, дрифт!»: В Бурятии экстремалы гоняли по льду. Фоторепортаж
Общество, 21.01.2019
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с зимних автогонок
В Улан-Удэ проходит выставка к Сагаалгану
В Улан-Удэ проходит выставка к Сагаалгану
Общество, 21.01.2019
Как возник праздник, как встречать Сагаалган по всем канонам, и какой год наш ждёт – на все эти вопросы жители найдут ответ, посетив выставку

Музыкант из Бурятии отправится в тур с обладателем «Золотой маски»
Музыкант из Бурятии отправится в тур с обладателем «Золотой маски»
Общество, 21.01.2019
Владимир Ткаченко не раз доказывал, что уровень его исполнительства заслуживает внимания музыкантов мирового уровня
На уборку улиц Улан-Удэ вышло 39 единиц техники
На уборку улиц Улан-Удэ вышло 39 единиц техники
Общество, 21.01.2019
Также в городе очистят тротуары и остановки
В музее нацпарка Бурятии прошла акция #MuseumSelfie
В музее нацпарка Бурятии прошла акция #MuseumSelfie
Общество, 21.01.2019
17 января участники акции познакомились с экспонатами музея, книжной выставкой
В Бурятии ушла из жизни известный театровед
В Бурятии ушла из жизни известный театровед
Общество, 21.01.2019
Валентина Найдакова была первым в республике кандидатом искусствоведения
Первый канал показал вторую часть фильма о Байкальских спасателях
Первый канал показал вторую часть фильма о Байкальских спасателях
Общество, 21.01.2019
В фильме показали подготовку водолазов и спасение альпиниста. ВИДЕО
В Улан-Удэ пройдёт турнир по мини-футболу
В Улан-Удэ пройдёт турнир по мини-футболу
Общество, 21.01.2019
Соревнования будут посвящены 30-й юбилейной годовщине вывода советских войск из Афганистана
Почти 900 ветеранов отметили юбилеи в 2018 году в Бурятии
Почти 900 ветеранов отметили юбилеи в 2018 году в Бурятии
Общество, 21.01.2019
В этом году планируется поздравить 1052 юбиляра
Два борца из Бурятии завоевали медали всероссийского турнира
Два борца из Бурятии завоевали медали всероссийского турнира
Общество, 21.01.2019
Они прошли отбор на международный турнир «Иван Ярыгин-2019»

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
О бездомных инвалидах
07.12.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Загрузка...
^