Дети из Улан-Удэ побывали в гостях у Деда Мороза в Великом Устюге



По итогам конкурса Жамсаранова Нарана стала лауреатом III степени, Жигжитова Арина и Тополян Эмилия стали лауреатами II степени, а Перевалова Надежда удостоена дипломом лауреата I степени и сертификатом.



В составе жюри принимали участие заслуженные работники высшей школы Российской Федерации: певцы, педагоги, дирижёры, балетмейстеры и режиссёры. Конкурс ставил задачи: укрепление и развитие дружеских отношений и культурного взаимодействия между представителями молодого поколения, поддержка талантливых детей и молодёжи, открытие новых имён и талантов, содействие развитию многообразия детского и юношеского художественного творчества.



В заключительной части конкурса прошёл гала-концерт в концертном зале дома культуры и спорта города Красавино, где активное участие приняла Перевалова Надежда из Бурятии. Всем участникам конкурса была организована экскурсия в вотчину Деда Мороза, где дети прошли тропу «Сказочной страны», посмотрели «Зимний сад» и побывали на почте сказочного волшебника. Всем участникам конкурса вручили новогодние подарки от самого Деда Мороза.



С 7 по 9 января Великом Устюге прошёл XI международный фестиваль – конкурс детского и юношеского творчества «Время чудес». Фестиваль проходил в рамках проекта «Я могу!» компании «Питер твой». В конкурсе приняло участие более 500 человек со всей России, в это число также попали и дети из Бурятии.В номинации «Инструментальное творчество» от республики приняли участие юные музыканты Детской школы искусств № 7 Улан-Удэ и преподаватель Марина Панаева. Они продемонстрировали своё профессиональное мастерство и навыки владения инструментом.