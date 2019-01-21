С прибывшими спланированы учебные сборы
В соединения и воинские части Восточного военного округа прибыли молодые офицеры. Всего более 150 специалистов для различных видов и родов войск, в частности, мотострелковых, танковых, ВВС и ПВО, артиллерии и связи.
С прибывшими лейтенантами-выпускниками военных училищ, институтов и университета министерства обороны России спланированы учебные сборы. В Забайкалье мероприятие будет организовано на базе учебного центра округа, в Приморье лейтенанты пройдут доподготовку на базе воинских частей мотострелковой дивизии ВВО, на острове Сахалин занятия будут организованы в мотострелковом соединении.
В ходе сборов спланированы инструктажи, показные и инструкторско-методические занятия по технике безопасности и основам служебной деятельности, после мероприятий офицеры сдадут зачёты на допуск к работе.
До конца месяца молодые лейтенанты должны приступить к исполнению служебных обязанностей, сообщает пресс-служба ВВО.
В ВВО прибыло более 150 молодых лейтенантов
Общество, Фото:
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