В ВВО прибыло более 150 молодых лейтенантов

С прибывшими спланированы учебные сборы



В соединения и воинские части Восточного военного округа прибыли молодые офицеры. Всего более 150 специалистов для различных видов и родов войск, в частности, мотострелковых, танковых, ВВС и ПВО, артиллерии и связи.



С прибывшими лейтенантами-выпускниками военных училищ, институтов и университета министерства обороны России спланированы учебные сборы. В Забайкалье мероприятие будет организовано на базе учебного центра округа, в Приморье лейтенанты пройдут доподготовку на базе воинских частей мотострелковой дивизии ВВО, на острове Сахалин занятия будут организованы в мотострелковом соединении.



В ходе сборов спланированы инструктажи, показные и инструкторско-методические занятия по технике безопасности и основам служебной деятельности, после мероприятий офицеры сдадут зачёты на допуск к работе.



До конца месяца молодые лейтенанты должны приступить к исполнению служебных обязанностей, сообщает пресс-служба ВВО.

