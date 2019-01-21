«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с зимних автогонок
Накануне, 20 января, в Бурятии состоялся чемпионат Сибири по ледовым гонкам. Соревнования проходили в посёлке Сужа Иволгинского района республики.
Зрители смогли увидеть заезды в двух классах - переднеприводных автомобилей с объёмом двигателя 1600. На старт в свободном классе вышли машины объёмом двигателя 3,5 литра.
- Это зрелищность. Супершип 4,5 миллиметра на льду, объём 3,5. Страсть, касания, дрифт! Всё это вместе не любительские соревнования, это профессионалы. Спортсмены показали мастерство управления автомобилем на заснеженной скользкой дороге, - рассказал «Байкал-Daily» Алексей Безызвестных, представитель Сибирской Кросс Серии по Бурятии.
Эта гонка входит в Сибирскую кроссовую серию. Первый её этап прошёл 5 января в Чите. Второй в Бурятии и следующий - третий, состоится в красноярском городе Зеленогорске. Завершится серия 10 марта большой гонкой в Слюдянке Иркутской области.
Организаторы отмечают, что в Бурятии ледовый автокросс официально не проходил с 2013 года.
«Страсть, касания, дрифт!»: В Бурятии экстремалы гоняли по льду. Фоторепортаж
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